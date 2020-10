Jean-Luc Mélenchon dans le Morvan ce vendredi 23 octobre

Jean-Luc Mélenchon se rendra vendredi 23 octobre dans le Morvan pour un déplacement sur le thèmes de la forêt et de la filière bois. Il sera accompagné de la députée Mathilde Panot,vice-présidente du groupe LFI et membre de la commission développement durable.

La France Insoumise annonce la venue de Jean-Luc Mélenchon ce vendredi 23 octobre dans le Morvan. Ce déplacement sera consacré aux thèmes de la forêt et de la filière bois avec, au programme, une rencontre avec des des représentants de l’ONF, de SOS Forêt, et d’associations écologistes locales. Le leader de LFI

va également visiter le massif forestier aux alentours de la « Source de la Cure » ainsi qu'une menuiserie et une scierie.