Jean-Luc Mélenchon dans le Nord : "On a bien l'intention de passer devant le FN... et d'arriver premiers !"

Jean-Luc Mélenchon est venu ce mardi soutenir les candidats de la France Insoumise aux législatives dans le Nord, là où il est arrivé en deuxième position, après Marine Le Pen, au premier tour de la présidentielle.

Il avait obtenu un peu plus de 21% des voix dans le département à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était ce mardi à Lille et à Mons-en-Baroeul. Au programme, "apéro insoumis", photo de famille et bain de foule, pour galvaniser les troupes et soutenir les candidats de la France Insoumise en vue du scrutin des 11 et 18 juin prochains.

A Lille, Jean-Luc Mélenchon s'est prêté au jeu des selfies © Radio France - Magali Fichter

Pour Jean-Luc Mélenchon, l'objectif est clair : doubler le Front national, arrivé en tête dans le Nord au premier tour avec plus de 28% des voix, et même 34% dans le Pas-de-Calais : "Je crois que beaucoup d'électeurs du Front national ont compris en voyant madame Le Pen en face de monsieur Macron qu'elle ne servait définitivement à rien. Cette femme, c'est un prétexte. Une fois qu'elle arrive en deuxième position, les gens votent n'importe qui plutôt qu'elle. On l'a vue s'empatouiller, elle n'a pas de programme de gouvernement sérieux. Nous, on travaille dans un autre état d'esprit." Il a appelé les électeurs à aller voter : "Si il y a une chose qui s'use si l'on ne s'en sert pas, c'est la liberté".

Marine Le Pen ne sert définitivement à rien (...) Une fois qu'elle arrive en deuxième position, les gens votent n'importent qui plutôt qu'elle - Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat dans la région, mais bien dans la quatrième circonscription de Marseille. Pourtant, après sa défaite à Hénin-Beaumont en 2012, il avait promis de ne pas abandonner le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il assure qu'il a tenu sa promesse : "Alors que j'aurais pu rentrer chez moi et attendre tranquillement que le temps passe, je me suis dévoué corps et âme au combat, et au combat social qui est la question numéro une de cette région. C'est moi qui ai introduit le sujet de la pauvreté dans la présidentielle (...) C'est la grande maladie qui ronge la société, dont il n'est quasiment jamais question, alors qu'elle frappe ici si fort la population". Il a insisté sur ses déplacements "à Hénin-Beaumon, à Dunkerque, dans toutes ces entreprises où nous avons mené la lutte".