Jean-Luc Mélenchon à Dijon le 18 avril

Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, sera à Dijon le 18 avril prochain. C'est son équipe de campagne qui l'a annoncé lors de son meeting à Marseille, ce dimanche. Son meeting Dijonnais - où il sera en chair et en os -, sera doublé de six autres meetings grâce à son fameux système d'hologrammes, à Nantes, Clermont-Ferrand, Montpellier, Grenoble, Nancy et Le Port à la Réunion.

Il sera présent ainsi virtuellement aux quatre coins de la France et en profitera pour s'exprimer "dans des villes où la campagne ne nous avait pas permis de nous rendre", a expliqué son directeur de campagne Manuel Bompard.