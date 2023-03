Jean-Luc Mélenchon en meeting en Ariège pour soutenir la candidate Nupes à la législative

Jean-Luc Mélenchon est arrivé sous les applaudissements au Casino JOA, qui fait salle comble à Ax-les-Thermes, ce mardi soir en Ariège. Le fondateur de La France Insoumise est en visite dans un contexte tendu de contestation contre la réforme des retraites. Il est aussi venu soutenir Bénédicte Taurine, la candidate Nupes pour l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Ariège. Les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour ce dimanche 26 mars.

Le candidat de La France Insoumise, arrivé en tête en Ariège au premier tour de la dernière élection présidentielle, était attendu par les militants, les sympathisants, comme cette femme dans le public : "on l'a mis en tête de la présidentielle en 2017 et en 2022, il était temps qu'il vienne nous voir en Ariège, on est contents." Environ 500 personnes sont venues écouter Jean-Luc Mélenchon.

"Rien n'arrêtera Macron, sinon vous-mêmes !"

Le fondateur de LFI appelle les électeurs de l'Ariège à ne pas "rabougrir l'élection législative de dimanche, à ne pas la réduire à une guerre des gauches ancienne et nouvelle, on est l'élu d'une circonscription mais on est l'élu du peuple Français, nous avons besoin de vous."

Jean-Luc Mélenchon revient sur la bataille législative à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites, à la bataille dans la rue, "des millions de gens dans la rue, à la maison discutant du sujet", mais Emmanuel Macron ne semble pas "comprendre ce qu'est un mouvement social".

"Emmanuel Macron dit qu'il va sauver le système par répartition, mais de qui se moque-t-il ? Cette réforme ne sert à rien, ils prétendent qu'il y a un déficit, mais il n'y en a pas, elle n'a pas de raison d'être d'un point de vue comptable. La retraite est un magot inouï pour les fonds de pension, voilà ce qui les intéresse."

Le leader Insoumis rappelle que les "régimes spéciaux, c'est de la lutte, ce sont des conquêtes sociales et c'est une idée de la France qui sait reconnaitre la pénibilité, la souffrance au travail. Il est anormal que quiconque ait une pension de retraite sous le seuil de pauvreté, c'est une mesure injuste et cruelle."

"les Français défendent leur système, leur République, la France a largement les moyens de se payer la retraite à 60 ans."

"La jeune génération qui est dans la rue, elle n'est pas violente, elle veut changer la société. Elle est au côté des travailleurs, des syndicats. Le 23 mars c'est vous qui allaient l'écrire!"

Aux critiques que l'on entend à l'encontre de Bénédicte Taurine, "elle est islamophile, elle est antivax", Jean-Luc Mélenchon répond, "n'écoutez pas ces discours, elle veut seulement que les personnels soignants puissent être réintégrés, on manque de soignants dans les territoires ruraux".

Dans le cadre de l'élection législative dans la première circonscription de l'Ariège, du côté du Rassemblement national , le candidat Jean-Marc Garnier doit recevoir la visite, ce vendredi, le soutien de Marine Le Pen . Sa présence au marché de Lavelanet est prévue à partir de 10 heures. Sept candidats se présentent à cette nouvelle élection législative pour le premier tour : Gisèle Lapeyre, Bénédicte Taurine, François-Xavier Jossinet, Jean-Marc Garnier, Martine Froger, Robert Claraco, Anne-Sophie Tribout.