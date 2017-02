Jean-Luc Mélenchon en meeting à Strasbourg : "Avec le CETA, vous allez manger du munster canadien !"

Le candidat à la présidentielle et eurodéputé Jean-Luc Mélenchon a tenu un discours de deux heures et demie ce mercredi soir à Strasbourg, après l'adoption au Parlement européen à midi du CETA, accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, très critiqué par Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle et eurodéputé, était en meeting ce mercredi soir à Strasbourg devant 2.400 personnes, après l'adoption ce mercredi midi au Parlement européen du CETA, accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui suscite de vives critiques, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon qui promet un référendum sur la question s'il est élu.

#JLMStrasbourg "Ns avons 350 marques de fromages en France, on les mérite! Avec le #CETA vs allez vs retrouver à manger du Munster canadien" pic.twitter.com/MfVAepuFJv — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) February 15, 2017

En revanche, pas de référendum pour le concordat, spécificité alsacienne et mosellane : le leader de la "France insoumise" entend tout simplement l'abolir, explique Alexis Corbière, porte-parole de campagne :

La loi de 1905 sur la laïcité doit être la même pour tous, le concordat est une entrave à cette loi et ce concordat ne traite même pas toutes les religions de la même façon, nous, nous sommes pour l'égalité !

En tout cas, ce mercredi soir, le candidat de la "France insoumise" sait où il met les pieds : une capitale européenne dotée d'un fort patrimoine gastronomique. Pour fustiger le CETA, Jean-Luc Mélenchon utilise un exemple très parlant pour rappeler le principe du traité :

Vous savez tous ce qu'est un munster ? Avec le CETA, voilà ce qu'il va vous arriver : vous devrez manger du munster canadien, produit dans des conditions bien moins exigeantes.

La référence a bien plu à Véronique, spectatrice conquise : "C'est un clin d'oeil qui a fait rire le public, ça le rend accessible et empathique." Même son de cloche pour sa fille Hanab, pas encore 17 ans : "Il sait parler aux gens et les intéresser, il n'est pas ennuyeux comme certains jeunes pourraient le penser."

Professeur Mélenchon sait faire rire en parlant de cet accord commercial, mais il se sert surtout du CETA pour justifier un désaccord profond avec Benoît Hamon. A ses yeux, le candidat socialiste ne s'est pas assez battu contre le CETA. Alors, si alliance il doit y avoir, ce sera selon les critères de la "France insoumise" et de son programme baptisé "L'Avenir en commun".

#JLMStrasbourg @JLMelenchon propose un rdv vendredi 24, samedi 25 ou dimanche 26 février à @benoithamon pic.twitter.com/XaxZtBsdzW — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) February 15, 2017

Jean-Luc Mélenchon ne semble donc toujours pas disposé à s'allier avec le candidat de la gauche Benoît Hamon ou encore avec l'écologiste Yannick Jadot. Il doit cependant rencontrer Yannick Jadot ce jeudi. Et Il a toutefois proposé à Benoît Hamon de prendre rendez-vous, mais uniquement les 24, 25 et 26 février prochains, imposant subtilement ses dates et sa carrure de leader.