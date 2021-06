"C'est à vomir" estime le maire de Toulouse à propos des dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon

Les propos de Jean-Luc Mélenchon dimanche après-midi ont fait sauter au plafond les responsables politiques et les familles de victimes d'attentats. Le maire (LR) de Toulouse, Jean-Luc Mélenchon, veut que le leader de la France Insoumise retire ce qu'il a dit.

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, et Jean-Luc Moudenc maire (LR) de Toulouse

Invité de France Inter dimanche 6 juin, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle en 2022 a déclaré : "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne la présidentielle, nous aurons un grave accident ou un meurtre. _Ca a été Merah en 2012_, ça a été l'attentat sur les Champs Elysée (NDLR : le policier tué Xavier Juguelé le 20 avril 2017). (...) Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'évènement gravissime qui permettra une fois de plus de montrer du doigt les musulmans et d'inventer un guerre civile". Ces propos ont vivement fait réagir, en particulier à Toulouse, où Merah a perpétré cinq de ses sept assassinats en 2012.

"C'est à vomir", commente Jean-Luc Moudenc, invité dans les studios de France Bleu Occitanie ce lundi 7 juin. "Je suis sidéré. En essayant d'instrumentaliser un drame, des meurtres (...). Je suis indigné, je ne pensais pas que Jean-Luc Mélenchon descendrait si bas, même si dans les sondages, il est déjà descendu bien bas."

"C'est une déformation de la vérité. Je souhaite qu'il retire ses propos. S'excuser c'est trop facile. On ne peut pas être candidat à la présidentielle et tenir de tels propos."

L'élu toulousain s'est aussi exprimé sur les élections régionales. Partisan affiché d'Aurélien Pradié, le candidat de la droite en Occitanie, Jean-Luc Moudenc a réfuté la pertinence du front républicain, "on sait que ça ne marche pratiquement plus, ça n'est plus qu'une facilité de communication". L'édile LR appelle à ce que les voix de droite ne se dispersent pas.