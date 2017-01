Jean-Luc Mélenchon à Florange: "Ici on vient pour se désespérer ou pour reprendre courage"

Le candidat de la France Insoumise était en meeting ce jeudi soir à La Passerelle à Florange. Il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous les spectateurs à l'intérieur de la salle. Pour Jean-Luc Mélenchon, Florange est un passage obligé des candidats à la Présidentielle.

Il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde à l'intérieur, ce jeudi soir, au meeting de Jean-Luc Mélenchon, à La Passerellle à Florange (442 places assises). Mille personnes ont fait le déplacement. Le candidat de la France Insoumise, à la gauche de la gauche de l'échiquier politique a donc fait son discours en 3 temps, d'abord dehors (avec ceux qui n'ont pas pu entrer), puis dans le hall et enfin dans la salle. Délocalisation, protectionnisme social, écologie et éducation sont les grands thème qu'il développe, avec un soutien appuyé jeudi soir aux lycées professionnels.

"Parler avec des hommes qui ont une expérience de cette nature, c'est passionnant"

Avant son meeting, Jean-Luc Mélenchon a rencontré une délégation de syndicalistes d'ArcelorMittal Florange (CGT et CFDT). Ce n'est pas le premier à passer par Florange, passage obligé des candidats à la présidentielle. Mais avant lui, les autres ont souvent fait des promesses et des déçus.Alors comment faire pour ne pas tomber dans les mêmes travers? Jean-Luc Mélenchon a sa méthode: "Ici, on vient pour se désespérer ou pour reprendre courage. Parler avec des hommes qui ont une expérience et une technicité de cette nature, c'est passionnant. Maintenant, tout le monde est au courant que quand on n'a pas de l'acier pile poil, comme prévu, donc ça intéresse tout le monde et moi ça m'intéresse."