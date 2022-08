Taxation des super-profits : Jean-Luc Mélenchon favorable au référendum d'initiative partagée porté par le PS

Depuis Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme où il clôturait les journées d'été de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est dit favorable à la proposition d'Olivier Faure d'un référendum d'initiative partagée (RIP) sur la taxation des super-profits. Dans son discours devant 5.000 personnes, demandé "l'émulation plutôt que la compétition" au PS, à EELV et au PCF qui forment avec LFI la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

Alors que la Première ministre a déclaré ce dimanche dans Le Parisien/Aujourd'hui en France qu'elle "ne ferme pas la porte" à une taxation des "super profits" des entreprises, le chef de file des Insoumis la France insiste : "Nous les portes, on a plutôt tendance à les enfoncer mais, admettons, nous ferons 'toc toc'". "Il est temps de taxer les profiteurs de crise qui se sont enrichis grossièrement", insiste Jean-Luc Mélenchon en référence à la proposition de loi de la Nupes sur la taxation des superprofits rejetée par le Sénat cet été.

"La proposition du premier secrétaire du PS, nous ne la rejetons pas, elle nous intéresse, parce que le PS qui est en train de se reconfigurer nous intéresse comme partenaire", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. "Si le groupe accepte une motion référendaire, tous les insoumis se mobiliseront pour rassembler les 4,5 millions et demi de voix" nécessaires, a-t-il ajouté, concluant: "Merci à Olivier Faure d'avoir fait cette proposition parce qu'elle garantit que la Nupes vivra".

Pour être lancé, le RIP nécessite le soutien de 20 % des membres du Parlement d'abord, puis de la signature de 10 % du corps électoral.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Par ailleurs, les Insoumis ont lancé une pétition pour que le gouvernement taxe les super-profits. Jean-Luc Mélenchon a expliqué : "Il est temps de taxer les profiteurs de crise, d'augmenter la contribution des très grandes entreprises. Quand les Etats-Unis augmentent de six points leur taxes sur les entreprises, n'allons pas dire que c'est devenu un état chaviste!"

Élisabeth Borne "dit n'importe quoi"

Pour baisser les prix et donner du pouvoir d'achat aux Français, Jean-Luc Mélenchon retient qu'Élisabeth Borne "dit que certaines entreprises ont pris des engagements et qu'elle veillera à ce qu'ils soient respectés". "Elle dit n'importe quoi ! Depuis quand le gouvernement observe les engagements des entreprises pour les obliger à les tenir ? C'est dans la relation entre les organisations syndicales et patronnales qu'un tel contrôle se fait après avoir signer des accords."