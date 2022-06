Jean-Luc Mélenchon marche sur le Clain à Poitiers pour alerter sur la crise de l'eau

Une cinquantaine de militants de la NUPES et des Bassines Non Merci ont traversé le Clain. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon.

C'est un rituel pour les écologistes poitevins depuis 1989. Traverser une fois par an le Clain au niveau du passage à gué de la rivière en aval du pont Joubert. A cet endroit, un a-sec qui survient généralement à la fin de l'été permet de passer d'une rive à l'autre à pied. Sauf qu'avec la sécheresse exceptionnelle qui sévit dans le département (la Vienne est en seuil d'alerte ou de crise selon les bassins), les rochers sont déjà nettement visibles.

La maire de Poitiers entourée de Jean-Luc Mélenchon et Julien Bayou. © Radio France - William Giraud

Campagne des législatives oblige, cette situation a convaincu les principaux responsables de la NUPES de faire le déplacement dans la Vienne. "Pour le symbole, afin de faire prendre conscience au plus grand nombre de l'urgence liée à notre gestion de l'eau" explique Julien Bayou, secrétaire national des Verts.

Devant 150 militants de gauche et des collectifs tel que Bassines Non Merci, Jean-Luc Mélenchon a fustigé de son côté le modèle de l'agriculture intensive. "80% de l'eau qui est prélevée va dans l'agriculture donc on est en droit de se demander si elle est bien utilisée là où il faut. Est-ce que ça vaut la peine de faire des fermes-usines, de dépenser une pareille quantité d'eau, de martyriser les animaux et de nous faire manger de la viande grise, c'est-à-dire des abats".

