Jean-Luc Mélenchon sera candidat aux législatives, probablement à Marseille

Jean-Luc Mélenchon sera candidat aux élections législatives, "probablement à Marseille", a-t-il déclaré ce mercredi matin sur BFM TV et RMC. Il a par ailleurs affirmé que le Parti communiste était responsable de l'absence d'accord entre son mouvement et le PC en vue des législatives.

Jean-Luc Mélenchon a déclaré, sur RMC et BFM TV ce mercredi, qu'il serait probablement candidat aux législatives à Marseille, l'une des villes où il est arrivé en tête au premier tour de la Présidentielle.Le leader de La France insoumise est aussi revenu sur l'absence d'accord national entre les Insoumis et le Parti communiste : "La France insoumise a déjà investi dix candidats communistes. Nous avons des accords dans deux circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon a affirmé que le Parti communiste et son secrétaire national Pierre Laurent étaient responsable de cette absence d'accord.

Pierre Laurent ment - Jean-Luc Mélenchon

"Pierre Laurent ment, a affirmé jean-Luc Mélenchon. Il a aussi affirmé que le Parti communiste "ne voulait pas d'accord et voulait être présent dans toutes les circonscriptions." Le leader des Insoumis a précisé que pendant les discussions sur un possible accord en vue des législatives, il avait demandé aux communistes de de "reconnaître que le programme, c'était celui de l'Avenir en commun. On ne peut pas passer le programme à la trappe."

Les Insoumis "excédés par des combinaisons sans principe" des communistes

La France insoumise a annoncé mardi qu'il n'y aurait pas d'accord pour les élections législatives de juin avec le PCF, lui en renvoyant la responsabilité de cet échec, dans un communiqué. "Tous nos candidats porteront le programme 'L'avenir en commun' en invitant les 7 millions d'électeurs qui l'ont soutenu à l'élection présidentielle à reproduire leur vote pour une majorité nouvelle à l'Assemblée nationale", a indiqué Manuel Bompard, directeur des campagnes du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, se disant "excédé par des combinaisons sans principe" proposées par les communistes.

La colère de Pierre Laurent

Un peu plus tôt, alors qu'une entente paraissait déjà compromise, le secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent avait renouvelé avec "un peu de colère" son appel à un accord avec La France insoumise, prévenant qu'il ne restait que "quelques heures" pour une telle entente.

Je renouvelle avec force et un peu de colère mon appel à France insoumise pour un accord sous une bannière commune. — Pierre Laurent (@plaurent_pcf) May 9, 2017

ce mercredi matin, Pierre Laurent a publié un communiqué pour exprimer ses regrets après l'absence d'accord entre les deux formations.

Je regrette profondément le refus des dirigeants nationaux de France insoumise https://t.co/uMPIuO0XCV #PCF via @CNPCF — Pierre Laurent (@plaurent_pcf) May 10, 2017

Ce communiqué est l'épilogue des nombreux appels du pied, restés sans réponse, du parti communiste ces derniers jours.