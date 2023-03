Jean-Luc Mélenchon, "totalement irresponsable" pour le député LIOT de Lozère

La mobilisation contre la réforme des retraites entre dans une nouvelle dimension, ce mardi, après la séance de ce lundi, à l’Assemblée. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une "motion populaire" contre la réforme des retraites, adoptée suite au rejet des deux motions de censure dont l’objectif était de renverser le gouvernement. Celle qui a échoué pour quelques voix seulement est celle du groupe LIOT, auquel appartient Pierre Morel-À-l’Huissier qui, lui, ne l’a pas votée.

Le député de Lozère considère que l’appel du chef de file des Insoumis est « totalement irresponsable. » « Les Insoumis cherchent l’agressivité, l’invective, ils sont contre tout ! On l’a vu lors des débats en première lecture, à l’Assemblée », tranche l’intéressé.

L'exécutif fragilisé

Si Pierre Morel-À-l’Huissier a décidé de ne pas voter les motions de censur,e c’est parce qu’il estime que le système des retraites "ne sera plus financé du fait de la baisse du nombre d’actifs et de l’augmentation du nombre de retraités." En revanche, il appelle Emmanuel Macron à revoir sa façon de gouverner pour la suite du quinquennat. "Il appartient au président de la République qu’il soit plus dans la recherche de compromis. C’est son autorité, désormais, qui est en jeu", juge l’élu lozérien.

Pour tenter de reprendre la main, le chef de l’État va d’ailleurs passer la journée de ce mardi à consulter, à commencer par la première ministre, Élisabeth Borne. Le président de la République a prévu de s’exprimer ce mercredi , à 13h, dans les journaux de TF1 et France 2.

