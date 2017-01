Jean-Luc Mélenchondénonce la souffrance au travail à Tourcoing

Le candidat de la France insoumise était ce dimanche 08 janvier 2016 à Tourcoing pour un meeting sur la souffrance au travail. Un succès puisque plus de 1 800 personnes ont fait le déplacement.

Plus de la moitié des spectateurs ont même été contraints de rester à l'extérieur. Pas de panique, un écran géant a été installé pour eux, et... une scène. Car Jean-Luc Mélenchon a commencé son meeting dehors. Une mise en scène efficace : devant la foule, il prend des accents de tribun, s'emporte contre les conditions de travail difficiles des salariés précaires, dénonce la loi El Khomri et le programme d'Emmanuel Macron et François Fillon. "Vous devez vous bouger pour défendre vos droits !", harangue-t-il.

A l'intérieur du théâtre, le deuxième acte commence. Sur scène, Jean Luc Mélenchon sort ses notes et ses chiffres : "Selon l'Inserm, qui n'est pas un organe bolchévique, 14 000 personnes meurent par an à cause de chômage. 14 000 ! Le chômage de masse est une souffrance de masse. " Et de faire des propositions concrètes, comme l'instauration d'un impôt universel sur le revenu pour chaque Français, quel que soit son pays de résidence. "Vous me prenez pour un utopiste, se défend-il. Mais sachez que cela existe aux Etats-Unis !"