"Jean-Luc Moudenc a voulu être le bon élève du gouvernement Macron", dit son adversaire Antoine Maurice

La campagne des municipales a bien repris à Toulouse après deux mois de confinement. Antoine Maurice, leader de la première liste de gauche arrivé en deuxième position au 1er tour des élections, tacle la gestion de la crise par le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc. Le leader d'Archipel citoyen était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi matin.

"Jean-Luc Moudenc a voulu faire à minima depuis le début de la crise [...] il a surtout rouvert la communication politique dont il est le roi" - Antoine Maurice

Antoine Maurice regrette par exemple qu'à peine un tiers des écoles a rouvert le 11 mai dernier : "Jean-Luc Moudenc a voulu faire à minima depuis le début de la crise et être le bon élève du gouvernement Macron qu'il soutient et qui le soutient. Il a improvisé, s'est précipité c'est le cas notamment pour les écoles puisque dans les faits il n'y a que 10% des élèves qui pouvaient être accueillis le 11 mai".

"On paye aussi six ans de non-remplacement du personnel par sa volonté de réduire les services publics" - Antoine Maurice

Alors fallait-il retarder l'ouverture des écoles à Toulouse faute de personnel? Pourquoi pas répond Antoine Maurice : "Nous voulions proposer un vrai protocole sanitaire qui prenne le temps pour avoir d'abord le personnel adéquat et là dessus on paye aussi six ans de non-remplacement du personnel par sa volonté (NDLR : celle de Jean-Luc Moudenc) de réduire les services publics [...] Prendre le temps et pas forcément ouvrir le 11 mai mais par contre assurer un égal accès à l'ensemble des Toulousains des écoles et pas simplement un tiers des écoles".

Une consultation pour sauver l'aéronautique

Sur la crise traversée par la filière aéronautique, le leader d'Archipel citoyen veut lancer une consultation avec les acteurs du secteur. Il s'en est expliqué sur France Bleu Occitanie : "Le temps de la consultation me parait essentiel pour construire des solutions de court terme et de long terme".

"La forte dépendance de notre territoire au secteur aéronautique on l'avait identifiée comme un risque" - Antoine Maurice

Le leader de la liste, régulièrement étiquetée "anti-avion", assure vouloir aider la filière en crise : "Nous sommes et nous serons aux côtés des salariés pour défendre leurs emplois". Antoine Maurice relève les limites de cette mono-industrie en Midi-Pyrénées : "La forte dépendance de notre territoire au secteur aéronautique on l'avait identifiée comme un risque, aujourd'hui avec la crise on voit que c'est une fragilité".

Sur le calendrier des municipales, il botte en touche

Antoine Maurice ne tranche pas la question du deuxième tour des élections municipales : "Moi je suis pour que l'élection municipale ait lieu au moment où les conditions sanitaires le permettront donc on attend l'avis du conseil scientifique", dit-il.

Le conseil scientifique doit remettre dans la journée son rapport au Premier ministre sur la tenue du deuxième tour des élections municipales, en juin ou à l’automne.