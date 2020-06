Jean-Luc Moudenc au gouvernement ? Non dit le maire de Toulouse

Dans le Journal du Dimanche, le nom du maire de Toulouse est sorti dans l'optique d'un futur remaniement. Jean-Luc Moudenc a écarté cette idée. Il refusera un poste s'il est réélu le 28 juin.

Jean-Luc Moudenc : "100% Toulouse"

Sur Twitter, Jean-Luc Moudenc a balayé cette hypothèse : "Toulouse est la ville de ma vie. Je mets mon énergie et mon expérience au service des Toulousains. C'est pourquoi, s'ils me renouvellent leur confiance le 28 juin, je refuserai bien sûr une éventuelle proposition d'entrer au Gouvernement dans le cadre du remaniement dont on parle. 100%Toulouse !"

Manière de rassurer son électorat à deux semaines du second tour des Municipales. A Toulouse, un duel serré s'annonce avec Antoine Maurice (Archipel Citoyen), donné vainqueur par un récent sondage IFOP.