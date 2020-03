Municipales : Jean-Luc Moudenc en tête au 1er tour à Toulouse, mais talonné par Archipel Citoyen

INFOGRAPHIE. Selon les premières estimations de l'institut IPSOS, le maire sortant obtient 35% des voix, devant Antoine Maurice et Nadia Pellefigue.

Jean-Luc Moudenc, maire sortant LR et candidat à Toulouse

Sans surprise, Jean-Luc Moudenc (LR) arrive en tête du premier tour des élections municipales à Toulouse.

Le maire de Toulouse chahuté

Selon les estimations de l'institut Ipsos, le maire sortant est crédité de 35,3% des voix. Antoine Maurice (EELV-LFI) arriverait deuxième avec 28,3%. Nadia Pellefigue (PS-PCF) serait, avec 18,1% des voix, en troisième position.

Pierre Cohen (Generation.s) obtiendrait 5,9 %, quant à Quentin Lamotte (RN) : 3,9 %.

Face à Jean-Luc Moudenc, Antoine Maurice et Nadia Pellefigue peuvent se maintenir au second tour. La campagne de l'entre deux-tours sera très certainement marquée par les tractations à gauche : les listes d'Antoine Maurice et Nadia Pellefigue vont-elles fusionner, pour organiser un rassemblement de la gauche ? Reste à savoir aussi quelle sera l'attitude de l'ancien maire Pierre Cohen, qui ne peut pas se maintenir dimanche prochain, mais qui appellera certainement à voter pour une des deux listes de gauche, face au maire Les Républicains.