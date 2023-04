Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, sera candidat à sa succession pour les municipales de 2026

C'est un grand "oui" : Jean-Luc Moudenc sera candidat à sa propre succession à la mairie de Toulouse en 2026. Il l'a confirmé, ce mardi, pendant une conférence de presse au cours de laquelle il a dressé son bilan de mi-mandat. Cette annonce n'est pas vraiment une surprise, il avait déjà dit son envie de repartir pour un 3ème mandat : "On m'a posé la question au cours des mois écoulés et je ne fais que répéter la réponse que j'avais déjà indiquée. Mais franchement, ce n'est pas l'actualité. L'actualité est au travail, à ce que nous avons fait, mais surtout à tout ce que nous faisons. Toulouse est l'une des grandes villes où il y a le plus de projets : il suffit d'aller ici ou là, dans la ville, au centre ville ou dans les quartiers pour le constater. Malgré les difficultés et cette conjoncture où le pays est balloté de crise en crise, on tient le choc, on ne dévie pas, on déroule notre projet comme on l'a promis."

"Au travail pour les Toulousains"

Toutefois, le maire de Toulouse affirme ne pas être en campagne électorale : il est, pour l'instant dit-il, "au travail" pour les Toulousains. Jean-Luc a tout de même listé les actions de la municipalité depuis 2020 et les projets pour les années à venir, comme pour conforter son assise en vue des prochaines municipales. Jean-Luc Moudenc a fait dressé une liste de projets déjà sur les rails : le futur grand parc de l'île du Ramier, le Grand parc Canal, la transformation de la rue de Metz et de la Grande rue St-Michel pour en faire des espaces plus verts et avec moins de voitures. Il a aussi évoqué la hausse du nombre de policiers municipaux et nationaux au cours de son mandat. Et, bien sûr, les projets de transports : "Le chantier de la troisième ligne de métro qui a démarré il y a moins d'un an. Nous avons inauguré le téléphérique qui connaît un beau succès. On vient aussi de mettre en service le 11ème Linéo, ces onze 'super-bus' qui transportent 130. 000 personnes par jour. Nous avons également lancé le projet très attendu de Lignes à Grande Vitesse. Donc effectivement, sur la question de la mobilité, nous sommes en pointe. Tisséo est même, au niveau national, le deuxième réseau de transport du point de vue de la fréquentation (Paris mis à part) alors que nous ne somme que la cinquième agglomération française."

Pas encore en campagne... officiellement.

Jean-Luc Moudenc jure qu'il n'est pas en campagne. Pourtant, il semble déjà avoir trouvé ses adversaires pour la prochaine course au Capitole. Et il n'hésite pas à tirer dessus à boulets rouges : "Le message que je veux faire passer, c'est que les extrêmes ne sont pas la solution. On peut créer du progrès dans la vie quotidienne de nos concitoyens sans pour autant passer par les extrêmes. A la mairie et à la Métropole, nous avons isolé les extrêmes : Les verts et les insoumis représentent environ 15 % des effectifs et s'opposent à la plupart de nos grands projets. Les Verts ne sont pas nécessairement des extrémistes, mais ils se sont soumis aux extrémistes : ils sont dans la main des Insoumis. Je le regrette beaucoup d'ailleurs, parce que ce n'est pas leur tradition. Mais parfois, les Verts adoptent sur le plan de l'environnement des positions extrêmes, dogmatiques et que je considère comme pas pertinentes."

En 2020, Jean-Luc Mondenc avait été réélu à la mairie de Toulouse avec 51,98% des suffrages devant la liste d'union de la gauche "Archipel citoyen" menée par l'écologiste Antoine Maurice.