"Jean-Luc Moudenc n'a aucun nouveau projet de transports en commun structurant" tacle Antoine Maurice

Antoine Maurice, élu écologiste d'opposition à la mairie de Toulouse, a pris la parole sur France Bleu Occitanie au lendemain de la conférence de presse de mi-mandat du maire Jean-Luc Moudenc qui a confirmé briguer un troisième mandat en 2026. Interview

ⓘ Publicité

Vous aussi, comme Jean-Luc Moudenc, vous êtes candidat Antoine Maurice pour 2026 ?

Je crois que le temps n'est pas à la candidature et c'est assez étonnant cette fébrilité du maire-candidat alors qu'il devrait être au travail, à faire une politique au service des Toulousaines et des Toulousains.

Si vous êtes candidat en 2026, comment comptez-vous vous y prendre pour faire tomber Jean-Luc Moudenc ?

L'enjeu c'est déjà aujourd'hui d'apporter des réponses. Ce qui est urgent c'est de répondre à la crise climatique dont on voit les effets de plus en plus désastreux à Toulouse. Donc nous, en tant qu'opposition municipale, on cherche avant tout à faire des propositions et à être une opposition construstive face à laquelle Jean-Luc Moudenc répond toujours non aux différents propositions que l'on peut faire.

Jean-luc Moudenc met en avant le métro, le Téléo, les transports durables. Qu'en pensez-vous ?

La réalité c'est que depuis qu'il est maire, donc depuis neuf ans, Jean-Luc Moudenc n'a aucun nouveau projet de transports en commun structurant si ce n'est en effet le téléphérique. Pour le reste, les Linéo, c'est de l'amélioration de services existants. Aujourd'hui, on a besoin de transports en commun, pas dans dix ans comme la troisième ligne de métro. Nous nous proposons un plan d'urgence de bus, le développement du RER métropolitain, ou des pistes cyclables avec une vraie ambition de 100 kilomètres par an pour répondre aux besoins. Ce sont de petits pas qu'amène Jean-Luc Moudenc.

Jean-Luc Moudenc dit que les écologistes et les insoumis sont des extrêmes. Il met tout le monde dans le même panier à gauche, que lui répondez-vous?

Ce qui est excessif est insignifiant. Jean-Luc Moudenc ajoute toujours une espèce de peur en espérant maintenir sa place au pouvoir. La réelle peur qu'on devrait avoir c'est la peur de la fin du mois et de la fin du monde. Nous, c'est ça le sujet. On amène des réponses radicales au sens de prendre les problèmes à la racine, là où lui pense que des petits pas pour répondre à tout le monde va permettre aux Toulousaines et Toulousain de préparer sereinement l'avenir. On n'est pas à la hauteur des enjeux et on peut s'inquiéter pour les générations actuelles et futures.

Mais en 2026, j'y reviens, il faudra une union de la gauche dès le premier tour ?

Mon objectif est toujours le même. Il faudra un projet clair et donc un projet qui rassemble autour de l'écologie, de la solidarité, d'un renouvellement démocratique et en rassemblement en effet le plus large possible c'est une des clés de la victoire pour que Toulouse entre enfin dans notre temps comme le font toutes les grandes métropoles de France.