Jean-Marc Ayrault va mettre fin à sa carrière politique

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault assure qu'il ne briguera plus aucun mandat à l'issue de ses actuelles fonctions. A 67 ans, après 40 années de mandat, l'ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes compte s'engager dans la société civile et profiter de sa famille.

Le ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Nantes Jean-Marc Ayrault a annoncé au quotidien Ouest-France qu'il ne solliciterait plus d'autre mandat électif, après 40 années de mandats.

J'estime que c'est ma responsabilité de transmettre à d'autres générations" - Jean-Marc Ayrault

Jean-Marc Ayrault, âgé de 67 ans, a confié cette décision lors d'un déplacement le week-end dernier en Allemagne, assure le quotidien. Premier ministre de François Hollande, de 2012 à 2014, emblématique maire de Nantes de 1989 à 2012, député de 1986 à 2012 et de 2014 à 2016, Jean-Marc Ayrault est actuellement ministre des Affaires étrangères. "J'estime que c'est ma responsabilité de transmettre à d'autres générations", explique-t-il. "L'honneur de la politique, ce n'est pas de s'accrocher tout le temps".

Je peux m'engager dans la société civile" - Jean-Marc Ayrault

"J'ai préparé le terrain, dès 2008, poursuit Jean-Marc Ayrault. "Johanna Rolland est aujourd'hui maire de Nantes. Elle a à peine 40 ans. Elle fait bien son travail et représente l'avenir de la ville". Quant à Karine Daniel, elle "est aujourd'hui députée", déclare l'ancien Premier ministre. Mais le ministre estime qu'il peut continuer à "être utile". "Je peux soutenir, je peux m'engager aussi dans la société civile. Cela peut-être l'occasion pour moi de donner un retour d'expérience, avec des cours que je pourrais donner ici ou là", dit-il, ajoutant qu'il prendra du temps "pour sillonner les routes de France" et pour être avec sa "famille, (ses) enfants et (ses) petits-enfants".

Il n'a pas encore choisi le candidat qu'il soutiendra à gauche

Interrogé sur son soutien éventuel à un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Marc Ayrault indique qu'il n'a "pas encore choisi. Benoît Hamon l'a emporté. Il est en train de s'organiser, il débute tout juste sa campagne. Il y a du temps de perdu, et pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour être au second tour". Quant à Emmanuel Macron, le candidat du mouvement En Marche, Jean-Marc Ayrault assure qu'il "attend le programme qu'il devrait rendre public dans les prochains jours. Une chose est sûre, conclut l'ancien Premier ministre. Je ne pourrai pas me résigner à devoir choisir entre Fillon et Le Pen. Ce serait insupportable".