Jean-Marc Lespade candidat aux législatives dans les Landes

Jean-Luc Lespade officialise sa candidature aux élections législatives dans la deuxième circonscriptions des Landes. Le maire de Tarnos et conseiller départemental se présente sous la seule étiquette du PCF, après le refus d'une alliance par la France Insoumise.

C'était loin d'être un secret, mais c'est désormais officiel : Jean-Marc Lespade est candidat aux élections législatives pour la deuxième circonscription des Landes. Ce sera sa troisième campagne après 2007 et 2012.

Le communiste, maire de Tarnos et conseiller départemental avait soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle avant de choisir Emmanuel Macron. Il aurait aimé un arrangement avec les candidats de la France Insoumise, mais devant leur refus, il se présente sous la seule étiquette du Parti Communiste. "Nous avons tendu la main. Nous avons même proposé de nous effacer dans la première et la troisième circonscription. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse positive"

Même s'il a appelé à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle, Jean-Marc Lespade souhaite une opposition forte à Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale. "Le président de la République envisage de mener une politique extrêmement grave pour nos concitoyens, notamment dans le monde du travail. Il va donc y avoir besoin de députés courageux, combatifs, qui s'opposent à cette politique néfaste."

"Le seul vote utile à gauche"

Sur la multiplication des candidatures à gauche (PS, EELV, France Insoumise et donc PCF), Jean-Marc Lespade estime être le seul à faire le poids face aux candidats de La République En Marche, des Républicains et du Front National. "La candidate socialiste va souffrir d'un manque de notoriété et devra assumer le lourd fardeau du quinquennat de François Hollande; les candidats pressentis de la France Insoumise sont méconnus et peu expérimentés: donc je pense que notre candidature peut représenter le vote utile à gauche."

Pas de cumul en cas de victoire

En cas de victoire au mois de juin, Jean-Marc Lespade devra abandonner au moins son mandat de maire de Tarnos. "Il y a des élus très compétents qui m'entourent. Nul n'est irremplaçable et je ne le suis pas." Même chose pour son mandat de conseiller départemental : "j'ai un suppléant qui a été élu avec moi donc la question [de rester] ne se pose pas."

La présentation officielle de la liste communiste, qui devrait s'appeler "résistance", aura lieu le samedi 20 mai.