Jean-Marie Le Pen est sorti de l'hôpital après une "forme légère d'AVC"

L'ancien président du Front national a dû être hospitalisés entre mercredi et vendredi pour un AIT ou accident ischémique transitoire, une forme légère d'AVC. Il a pu regagner son domicile ce vendredi.

L'ancien président du Front national (devenu depuis le Rassemblement national), Jean-Marie Le Pen, a rejoint ce vendredi son domicile après avoir été hospitalisé mercredi soir à la suite d'une "forme légère d'AVC", a tweeté son conseiller. "Jean-Marie Le Pen a regagné son domicile en milieu de journée après que son état de santé ait été jugé satisfaisant", a écrit son conseiller Lorrain de Saint Affrique, rapportant que l'ancien responsable politique lui a dit : "C'est pas pour cette fois".

Jean-Marie Le Pen, âgé de 93 ans, avait été hospitalisé après avoir subi lundi un accident ischémique transitoire (AIT), une "forme légère" d'accident vasculaire cérébral (AVC). M. Le Pen avait perdu pendant "une minute à une minute et demie la vision" lors d'un dîner lundi soir à son domicile dans les Hauts-de-Seine. Un ami médecin était venu chez lui l'examiner jusqu'à mercredi soir, date à laquelle il a finalement été hospitalisé par précaution jusqu'à ce vendredi.

L'ancien dirigeant d'extrême droite a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années, outre le fait qu'il ait été atteint l'an dernier d'une forme sans gravité de Covid-19. Fin septembre 2018, il avait été hospitalisé pendant plus d'une semaine en raison d'une "fièvre persistante", mais tout risque d'infection bactérienne avait été écarté. En juin de la même année, il avait été hospitalisé une dizaine de jours pour une "complication pulmonaire dangereuse" d'origine bactérienne, après une première hospitalisation pour une grippe contractée début avril. Il avait alors fêté ses 90 ans à l'hôpital, le 20 juin 2018, avant de réunir chez lui, dix jours plus tard, famille et amis pour célébrer cet anniversaire.