Jean-Martin Mondoloni : "Bastia est aujourd'hui la belle endormie, elle a besoin d'un nouveau souffle"

Corse, France

Encore un effort. Jean-Martin Mondoloni fait durer le suspense concernant sa candidature ou non aux municipales de mars 2020 à Bastia. "C'est une question de jours", assure ce dernier. Le président du groupe Pè l'avvène à l'Assemblée de Corse souhaite conduire une liste d'union de la droite régionaliste et de la famille des Républicains. Il attend notamment le feu vert de la fédération LR de Haute-Corse ou encore de l'UDI.

Proposer l'alternance que mérite une grande ville comme Bastia

"Toutes ces structures ont leur mot à dire, si elles valident le principe de l'union et qu'elles me demandent de conduire une liste, non seulement je le ferai par responsabilité, mais aussi avec beaucoup de plaisir parce que Bastia aujourd'hui est la belle endormie et Bastia a besoin d'un nouveau souffle. "Je souhaiterais dans ces conditions, poursuit Jean-Martin Mondoloni, contribuer à redonner des couleurs à ma famille politique et surtout proposer l'alternance que mérite une grande ville comme Bastia."