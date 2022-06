Jean-Michel Cadenas (RN) : "on sait que des députés LR sont tout près à se vendre pour des plats de lentilles"

Le président par intérim du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a salué dimanche soir un "tsunami" pour son parti qui aurait entre 80 et 100 députés selon les estimations. "C'est une vague bleue marine partout dans le pays. L'enseignement de ce soir, c'est que le peuple français a fait d'Emmanuel Macron un président minoritaire", s'est -il réjoui.

"Le peuple s'est exprimé" a déclaré Marine Le Pen, "il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement national à l'Assemblée, qui devient un peu plus nationale". L'ancienne candidate à la présidentielle, réélue députée dans le Pas-de-Calais, va pouvoir constituer un groupe d'opposition "ferme, c'est-à-dire sans connivence, responsable, respectueuse des institutions".

Emmanuel Macron n'obtient donc pas de majorité absolue ce dimanche. Le chef de l'Etat et son gouvernement devront composer avec d'autres partis pour faire voter leurs réformes, peut-être avec les LR et l'UDI. Le chef de file du RN en Mayenne, Jean-Michel Cadenas, salue la performance de son parti et critique déjà les éventuelles positions de la droite au sein de la prochaine Assemblée Nationale : "déjà, notre résultat n'est pas une surprise, on a bien senti qu'il y avait un mouvement, une poussée des électeurs. Ensuite, je veux dire que présenter la Nupes n'est pas le grand opposant, c'est une coalition, tout le monde va reprendre son étiquette politique. Pour nous, une opposition ferme c'est tout le contraire que va faire LR. Pas de collusion. C'était la démarche de Nicolas Sarkozy. On sait que 30 à 40 députés LR sont tout près à se vendre pour des plats de lentilles. Nous, nous ne transigerons pas sur nos valeurs".