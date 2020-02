Jean-Michel Clément invité de France Bleu Poitou ce matin : "d'autres députés pourraient quitter LREM"

Poitiers, France

Le parlementaire poitevin est revenu sur la réception à l'Elysée ce mardi soir où Emmanuel Macron a voulu échanger avec tous les députés de LREM. Jean-Michel Clément, député de la 3ème circonscription de la Vienne a regretté aussi que la commission spéciale sur les retraites à l'Assemblée Nationale avait dû mettre fin à ses travaux hier soir, sans être parvenue à balayer l'ensemble du texte - une situation inédite.

"Non les députés ne servent plus à rien", répond Jean-Michel Clément

A la question, les députés servent ils encore à quelque chose ? Jean-Michel Clément répond très clairement que non : "Si vous vous voulez ma réponse c'est franchement non. On va leur demander d'approuver un texte qui de toutes les façons sera inapplicable. "

"D'autres députés pourraient quitter le groupe LREM à l'Assemblée Nationale", selon le député de la Vienne

Jean Michel Clément avait été le premier à quitter le groupe La République En Marche en juin 2018 à l'Assemblée Nationale, depuis, une bonne quinzaine de députés a aussi décidé de rompre avec le parti de la majorité présidentielle. Le député de la Vienne annonce que d'autres parlementaires pourraient quitter encore le groupe. "Oui, après les élections municipales, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Les poutres sont un peu tordues en ce moment et quelques unes pourraient casser."