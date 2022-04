Jean-Michel Ducomte, politologue toulousain: "le vote utile sera effectif dès le 1er tour dimanche"

Le 1er tour de l'élection présidentielle, c'est dimanche. Ce mercredi matin, on donne la parole à un politologue, Jean-Michel Ducomte maître de conférence à Sciences Po Toulouse, pour tenter de nous dire quels vont être les résultats du vote dans quatre jours.

Est-ce que vous pensez d'abord que ce premier tour peut être surprenant?

Oui, bien sûr. Toute élection réserve sa part de surprise. Mais cette élection particulièrement puisque il y a une première incertitude sur le taux de participation. Et incontestablement, et on l'a vu pour les dernières régionales ou les dernières européennes, le taux de participation a des conséquences dès lors que telle ou telle catégorie de l'électorat peut plus ou moins se mobiliser. Donc, vu les marges d'erreur qui existent entre certains des candidats, ça peut avoir des conséquences importantes.

Jean-Michel Ducomte. On a quand même vu et toujours dit que la Présidentielle réconciliait les Français avec la politique. On peut douter de ça en 2022?

On peut en douter depuis un certain nombre d'élections présidentielles notamment depuis, me semble-t-il, l'instauration du quinquennat puisque on se rend compte que deux élections vont avoir lieu successivement la Présidentielle et les Législatives en second lieu, et l'idée jusqu'à présent avait existé que lorsque des élections de cette nature avaient lieu à des intervalles de temps relativement réduits l'une d'entre elles, la Présidentielle, avait un effet de souffle qui conditionnait les Législatives. Or, on commence à s'apercevoir aujourd'hui que la question ne se présente pas dans les mêmes termes et qu'il peut arriver, peut-être il arrivera cette fois ci de façon beaucoup plus claire, que le résultat des Législatives ne confirme pas le résultat des Présidentielles. Et le paradoxe, c'est qu'aucun des candidats, dans ses propos, dans ces propositions, dans ses interventions, n'indique sur la base de quelle majorité parlementaire il souhaite mettre en œuvre son programme. Et c'est peut être un petit peu l'une des inconnues non pas du scrutin, mais des conséquences du scrutin et de la mise en œuvre du programme du candidat qui sera finalement élu président.

Vous pensez que beaucoup d'électeurs n'ont pas encore choisi le candidat pour qu'ils vont voter à ce premier tour?

C'est vraisemblable. Je pense qu'il peut y avoir des glissements, notamment avec ce qu'on appelle le vote utile, c'est à dire des électeurs qui font partie au sens large d'une famille politique, la gauche, la droite, l'extrême droite et qui ont encore des hésitations. Et comme l'offre est finalement assez large dans chacun des camps, il peut y avoir des glissements incontestablement.

Mais on dit qu'on choisit au premier tour et qu'on élimine un candidat au second. Là le vote utile pourrait être effectif dès le premier tour, selon vous?

Je pense. Oui, le vote utile sera effectif dès le premier tour. Alors, on ne peut pas définir les pourcentages. On verra ensuite avec les analyses qualitatives. Mais on peut considérer qu'il y a un nombre relativement significatif d'électeurs qui, aujourd'hui ou hier, ont affirmé leur engagement dans le cadre des sondages d'opinion et qui, vraisemblablement, voteront différemment. Ils ne changeront pas radicalement leur vote, mais ils s'arrêteront ou ils voteront pour un candidat dans l'espace politique qui est le leur.

Jean-Michel Ducomte, pour revenir à l'abstention, il y a cinq ans, dans notre région, plus de 80% des inscrits ont voté au premier tour. Qui sont les abstentionnistes de la région? Quel est le portrait type d'une personne qui n'ira pas voter dimanche?

Dans la région et en général, on s'aperçoit que les abstentionnistes se recrutent davantage dans les catégories populaires, souvent ayant des bagages de formation qui sont moins importants que les autres. Il y a incontestablement une dimension sociale de l'abstention. On peut considérer aussi que l'abstention, parfois, épouse une forme d'éloignement par rapport aux politiques. Et ça, ça peut gagner toutes les catégories, ceux qui voteront le plus sont comme d'habitude, les personnes âgées.

Est-ce que l'Occitanie vote toujours à gauche?

L'Occitanie vote principalement à gauche, avec des nuances, puisque l'Occitanie c'est la réunion de deux régions. Ce qu'on peut dire, c'est que Midi-Pyrénées votait plus particulièrement à gauche. Le choix de la gauche est beaucoup plus problématique dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon.

Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à Toulouse il y a cinq ans. Et c'est pourtant un maire de droite, Jean-Luc Moudenc, qui a été réélu. Comment vous l'expliquez ça?

Le paradoxe toulousain, c'est que Toulouse vote à gauche lors d'une élection nationale. C'est assez constant comme tradition politique. Et par contre, au moins depuis 1971 où l'élection du père de Dominique Baudis, de Pierre Baudis, l'élection municipale est davantage une élection à droite. Alors c'est vraisemblablement lié à des évolutions dans la structure sociale de la ville de Toulouse. Donc, avec incontestablement, l'éloignement de catégories populaires qui vivent moins dans Toulouse. Et puis, vraisemblablement aussi l'arrivée de populations venant de l'extérieur. La croissance démographique toulousaine se fait aussi par rapport aux populations extérieures.

