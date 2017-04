Jean-Michel Iratchet en appelle aux patriotes au second tour de la présidentielle.

On refait le débat en ce mercredi sur France Bleu Pays Basque. Jean-Michel Iratchet, le secrétaire départemental du FN dans le 64 est l’invité du jour. Voilà ses principales déclarations.

Pour la première fois, la totalité des candidats à l’élection présidentielle était réunie ce mardi soir à la télévision pour débattre. Un débat de 4 heures où l’on a pu voir les 6 « petits » candidats pugnaces face aux 5 « gros » candidats. Retour sur ce débat avec Jean-Michel Iratachet, invité de France Bleu Pays Basque en ce mercredi matin.

1 - La prestation de Marine Le Pen

Pour Jean-Michel Iratchet, le secrétaire départemental du FN dans le 64, « l’exercice à 11 est difficile. » Le véritable débat aura lieu dans l’entre-deux tours où les programmes des deux finalistes seront détaillés.

2 - La sortie de l’UE

Marine Le Pen entend procéder à des discussions avec l’Union Européenne pour connaitre les modalités d’une sortie de la France de l’Union… ensuite, les Français seront consultés via un référendum.

3 - L’emploi

"Il n’y a pas de recette miracle, il y a un ensemble de recette : la priorité nationale, des mesures incitatives auprès des entreprises."

4 - Vers qui se tourner en cas de qualification au second tour ?

"Marine le Pen se tournera vers tous les patriotes : Nicolas Dupont Aignan, Henri Guaino, Philippe De Villiers le sont par exemple."

5 - Un hypothétique duel face à Emmanuel Macron ?

« Les sondages ne sont qu’une température à l’instant T. Macron, c’est Hollande. C’est ni plus ni moins qu’une machine à recycler. Il y avait autrefois l’économie circulaire… Emmanuel Macron a inventé l’économie politique »

6 - François Fillon est-il toujours dans la course ?

« Il joue son jeu ». Quand on fait remarquer à Jean -Michel Iratchet que François Fillon et Marine Le Pen partagent le "problème des affaires", il répond qu'il "ne faut pas faire d’amalgame. Chez Marine Le Pen, il n’y a pas d’enrichissement personnel." Jean Michel Iratchet en appelle à la présomption d’innocence. "On sort des affaires au moment opportun. La justice n’a pas le même empressement selon de qui il s’agit."

7 - Le désarmement d’ETA

« Cette affaire est une affaire trop sérieuse pour être laissé à des amateurs même si ils ont de bonnes intentions. Cette affaire doit être traitée par les Etats Français et Espagnols. Il faut que ETA renonce au terrorisme, assume sa responsabilité dans les assassinats qu’il a commis, annonce son auto dissolution et dévoile ses caches d’armes. Quand l’armement sera récupéré, il faudra tracer ces armes,. Il y a des mesures balistiques à prendre et ça ne peut être fait par des amateurs. »