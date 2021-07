Jean Morin, de La Haye-du-Puits à la présidence du conseil départemental de la Manche ?

Ce jeudi, les 54 élus au conseil départemental de la Manche doivent ce choisir un nouveau président pour succéder à Marc Lefèvre. Mardi dernier, la majorité sortante s'est choisie un candidat : Jean Morin, tout juste réélu dans son canton de Créances. Sans surprise, l'élu haytillon devrait devenir le prochain patron du département.

Âgé de 66 ans, Jean Morin a travaillé pendant une quarantaine d'années dans les assurances, au sein du cabinet familial à La Haye-du-Puits. "C'est un gros travailleur, un homme de dossiers, pragmatique, d'une grande modestie", explique Stéphane Follain, un ami de trente ans et ancien collègue du conseiller départemental. Ses passions ? "Le travail, la politique, et la culture : c'est un _grand lecteur_, il aime les voyages, les musées et le théâtre", ajoute Stéphane Follain.

Monsieur routes et ports du département

Jean Morin est profondément impliqué dans la vie municipale à La Haye-du-Puits. D'abord comme conseiller municipal. En 2014, il devient président de la communauté de communes... sans avoir été candidat ! Entre temps, en 2011, Jean Morin s'impose aux élections cantonales, face à l'ancien maire Alain Aubert. En 2015, il est réélu une première fois avec sa binôme Chantal Barjol, puis une nouvelle fois en juin 2021, avec Edwige Collette.

Spécialisé dans les infrastructures, il a été le premier vice-président de Marc Lefèvre. "Il a été un appui, un homme de confiance, qui facilite le dialogue. Il a su prendre le relais d'Erick Beaufils sur la vice-présidence infrastructures. On a appris à se connaître sous ce mandat. ça a été une évidence que Jean Morin devienne mon premier vice-président dès que j'ai succédé à Philippe Bas", résume Marc Lefèvre. Un président qui lui avait confié d'importantes missions comme les projets routiers et les négociations sur le transfert de la gestion des ports et de l'aérodrome de Granville.