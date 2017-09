Jean-Noël Cardoux (LR) réelu sénateur du Loiret

La liste dissidente d'Hugues Saury ne l'aura donc pas empêché d'être élu pour un second mandat au Palais du Luxembourg. Le sénateur Jean-Noël Cardoux est réélu mais arrive troisième. Muriel Sauvegrain, deuxième sur sa liste, ne siégera pas au Sénat.

A bientôt 71 ans, Jean-Noël Cardoux rempile donc pour un second mandat au Sénat, avec son profil de vieux routier de la politique. Maire de Sully-sur-Loire pendant 23 ans (de 1983 à 2006), vice-président du conseil départemental du Loiret pendant 17 ans (de 1998 à 2015), cet ancien expert-comptable a longtemps été un poids lourd de la droite locale, en raison de sa proximité avec Eric Doligé qui, lui, a décidé d'arrêter sa carrière politique (il a apporté son soutien à Jean-Noël Cardoux en figurant en tant que suppléant sur sa liste).

Opposant au mariage pour tous

Pendant les années Doligé au Département du Loiret, Jean-Noël Cardoux est en charge des affaires sociales, et assume les décisions les plus polémiques : les coupes budgétaires dans la prévention spécialisée ou encore le recours aux tests osseux pour lutter contre l'afflux de mineurs étrangers isolés. Au plan national, il affiche volontiers ses positions conservatrices : en janvier 2012, il signe un appel contre l'homoparentalité, et en octobre 2012 il co-rédige une tribune pour s'opposer au mariage homosexuel "dans l'intérêt de la famille et de l'enfant". En avril 2013, Jean-Noël Cardoux fait même partie des 60 parlementaires qui saisissent le Conseil constitutionnel pour tenter, en vain, de faire retoquer la loi sur le Mariage pour tous.

Lors de la dernière présidentielle, il soutient sans réserve et jusqu'au bout François Fillon. Reste que la grande passion de Jean-Noël Cardoux a toujours été la chasse : auteur de plusieurs livres sur le sujet, il préside le groupe d'études "chasse et pêche" au Sénat. Ce qui explique aussi son enracinement dans le milieu rural loirétain.