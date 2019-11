Municipales : Jean Paul Chanteguet officiellement candidat à la mairie du Blanc

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

La rumeur courrait depuis des mois. C'est désormais officiel. L'ancien député socialiste, Jean-Paul Chanteguet, annonce être candidat à la mairie du Blanc. "Il y a quelques jours, j'ai pris acte du vote démocratique des élus de la majorité municipale. Les 3/4 d'entre eux m'ont demandé de me porter candidat avec leur soutien. J'ai décidé de constituer une liste" explique celui qui a été maire du Blanc pendant près de 30 ans. Il avait démissionné en 2012 dans le cadre du non cumul des mandats (il venait d'être élu député) et avait cédé sa place à Alain Pasquer.

Une liste sans étiquette

Pour l'heure, Jean-Paul Chanteguet assure travailler à la constitution d'une liste sans étiquette, rassemblant différentes sensibilités, notamment parmi ceux qui ont lutté à ses côtés contre la fermeture de la maternité du Blanc. Jean-Michel Mols, président du comité de défense des usagers de l'hôpital, participera ainsi à l'aventure électorale.

A l'heure actuelle, 6 à 7 listes seraient ainsi en cours de constitution au Blanc en vue du scrutin municipales qui aura lieu en mars prochain :

- Annick Gombert, l'actuelle maire, est candidate à sa succession.

- Erwan Rigollet, ancien élu du conseil municipal, travaille à constituer une liste autour des sensibilités de gauche

- Jean-François Barnaba, figure médiatique des Gilets Jaunes, confirme qu'il "souhaite officiellement être candidat"

Le bruit court également que Françoise Perrot, conseillère départementale, serait au travail également, de même que Pascal Roy, opposant au conseil municipal. Enfin, le Rassemblement National pourrait également constituer une liste.