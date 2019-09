Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, fait son entrée au gouvernement

Le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye et le député Jean-Baptiste Djebbari (LREM) font leur entrée au gouvernement. Selon franceinfo, leur nomination sera officialisée en fin d'après-midi ce mardi.

Jean-Paul Delevoye intègre le gouvernement à compter de ce mardi, selon franceinfo. Celui qui était jusqu'alors haut-commissaire à la réforme des retraites va travailler sur la future loi réformant le système de retraites français. Une suite logique puisqu'il a mené les 18 premiers mois de concertations entre partenaires sociaux, visant à préparer la réforme. Les pistes dégagées à l'issue de ces discussions avaient été compilées dans un rapport rendu au gouvernement en juillet dernier.

Un soutien de la première heure pour Macron

L'homme est par ailleurs un soutien de la première heure pour Emmanuel Macron. Il fut l'un des premiers, à droite, à rejoindre le candidat En Marche pendant la campagne présidentielle. À 72 ans passés, il deviendra le doyen d'un gouvernement auquel il apporte près de 40 ans d'expérience politique. Il a d'ailleurs été ministre de la Fonction publique de la Réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et 2004.

Jean-Paul Delevoye sera au travail dès mercredi pour le séminaire gouvernemental de rentrée, précise franceinfo. La semaine est en effet chargée, puisque ce chantier des retraites est officiellement lancé : les partenaires sociaux sont attendus jeudi et vendredi à Matignon pour un nouveau round de concertations, en présence d'Édouard Philippe et donc de Jean-Paul Delevoye, sans doute. Agnès Buzyn sera également présente, la ministre des Solidarités et de la Santé restant attachée à ses prérogatives : "C'est moi qui porte les retraites", rappelait-elle encore la semaine dernière.

Chef d'orchestre de la "concertation citoyenne"

C'est pourtant bien Jean-Paul Delevoye qui devrait conduire la "concertation citoyenne" voulue par Emmanuel Macron, et dont les détails seront présentés aux partenaires sociaux. "Je tiens à un grand débat", a prévenu Emmanuel Macron, souhaitant que ce chantier "incarne le changement de méthode" initié après la crise des "gilets jaunes".

Pour l'instant, c'est la durée de cet exercice qui semble faire débat au sommet du pouvoir. Vendredi, Gérald Darmanin a évoqué "un petit peu moins d'un an", avant qu'Édouard Philippe corrige son ministre des Comptes publics : le projet de loi "sera présenté au Parlement, comme je m'y suis engagé, dans les mois qui viennent".

L'un des principaux thèmes des concertations concernera la méthode de calcul du futur système de retraites. Expliquant "préférer un accord sur la durée de cotisation", le chef de l'Etat a remis en cause la principale proposition du rapport de Jean-Paul Delevoye, qui proposait la création d'un "âge pivot" fixé à 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Un renfort pour Elisabeth Borne aux Transports

Outre Jean-Paul Delevoye, le gouvernement accueille également Jean-Baptiste Djebbari. Ce député de la Haute-Vienne de 37 ans va être nommé aux côtés d'Elisabeth Borne au ministère des Transports. Spécialiste de la question, Jean-Baptiste Djebarri a notamment rendu un rapport sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.