Jean-Paul Denanot, Député européen de la circonscription Centre-Massif central, et ancien Président de la Région Limousin, officialise son départ du Parlement européen et se retire de la vie politique.

Limousin, France

Sa démission a été officialisée dans un courrier adressé il y a deux jours au Président du Parlement européen, Antonio Tajani. Cet envoi déclenche la procédure institutionnelle permettant à Karine Gloanec-Maurin, deuxième sur la liste socialiste lors des élections du 24 mai 2014, de lui succéder pour la fin du mandat.

Jean-Paul Denanot avait pris l'engagement auprès de l’élue de la région Centre-Val de Loire de lui laisser son fauteuil, afin qu’elle puisse à son tour défendre les couleurs de l’Europe. "Ce passage de témoin à un an des prochaines échéances électorales permettra à Karine Gloanec-Maurin d’imprimer sa marque et de défendre une vision progressiste de l’UE dans un contexte marqué par la montée des populismes et des extrêmes" précise un communiqué de l'équipe de Jean-Paul Denanot.

Plus quarante ans de vie politique

Il se retire de la vie politique "après un engagement de _près de 41 ans dans des mandats successifs et sans cumul_". "Il est temps aujourd’hui de passer la main. Je compte sur l’énergie et les forces de combat d’une nouvelle génération qui aura fort à faire", indique Jean-Paul Denanot dans un communiqué.

La démission de Jean-Paul Denanot sera effective le 11 juin prochain. Elle lui permettra de déposer pour la dernière fois en tant qu’élu de la République une gerbe en hommage au massacre d’Oradour-sur-Glane et des victimes de la barbarie nazie du 10 juin 1944. Un geste fondamental pour cet élu du Limousin.