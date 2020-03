Jean-Paul Fournier : " je ne lâche rien, une élection n'est jamais gagnée d'avance !"

Donné en tête au premier et au second tour des élections municipales par un nouveau sondage, le maire sortant de Nîmes invité de 7H50

Jean-Paul Fournier apparaît encore une fois largement en tête à moins de 2 semaines du 1er tour de l'élection municipale à Nîmes. C'est ce que confirme un nouveau sondage Ifop-Fiducial pour France Bleu Gard Lozère, Midi Libre, Via Occitanie et Sud Radio. Le maire sortant recueille 33% des intentions de vote au premier tour, loin devant Daniel Richard. Yoann Gillet arrive en troisième position et Yvan Lachaud à la 4e place.

Les sept candidats à Nîmes