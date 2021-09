Jean-Paul Fournier, Marc Taulelle : le divorce et le clash

C'est un coup de tonnerre au conseil municipal de Nîmes, et pourtant il ne surprend personne. Le Maire Jean-Paul Fournier coupe les ponts avec Marc Taullèle. Il lui retire toutes ses délégations. « Des divergences de ligne politique et de valeurs nous opposent depuis quelques semaines. Sans jamais fermer la porte au dialogue, j’ai dû, en accord avec lui, prendre une décision lourde de conséquence. En effet, au regard de sa volonté de maintenir la venue d’Eric Zemmour en octobre, alors que le calendrier électoral s’accélère, sa position n’était plus tenable. » (communiqué). La raison : il y a quelques semaines, l'adjoint Marc Taulelle a invité Eric Zemmour à venir à Nîmes le 15 octobre.

Marc Taulelle n’est plus adjoint à la Construction et à la Rénovation énergétique des bâtiments, confirme officiellement la mairie de Nîmes dans son communiqué ce lundi soir. "A l’issue d’un ultime rendez-vous dans le bureau de Jean-Paul Fournier, ce lundi 13 septembre, l’élu de 68 ans, fidèle au Maire de Nîmes depuis 2008, s’est vu retirer ses délégations"

Pour Marc Taulelle, cette décision est regrettable : "C'est une grave erreur. Introduire le délit d'opinion dans une équipe, ce n'est pas une bonne chose. J'ai des valeurs, je m'y tiens." Il ajoute, sur France Bleu Gard Lozère. "Si aimer son drapeau, aimer son histoire, son ADN, sa civilisation, c'est être un dangereux nationaliste, alors je suis un dangereux nationaliste. Mais très honnêtement, je n'ai pas l'impression d'être une grande extrémité"

Marc Taulelle sera-t-il bientôt le référent d'Eric Zemmour dans le Gard ? "Je vais en tout cas le proposer", répond-il.



« A regret, alors que j’ai apprécié agir avec lui et que son travail au sein de la collectivité est à souligner, j’ai décidé de lui retirer ses délégations et de proposer au prochain conseil municipal de lui supprimer son poste d’adjoint. » Jean-Paul Fournier (communiqué")

"Eric Zemmour représente une droite, la droite des Républicains, la droite du RPR, la droite historique. Pourquoi parler d'extrême droite ?", déclare-t-il encore sur FB Gard Lozère.

Cette délibération sera proposée au vote lors du prochain conseil municipal, qui se tiendra le samedi 25 septembre.