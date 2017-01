Jean-Paul Fournier retrouve la lumière au cours d'une rentrée publique particulièrement offensive

Le maire de Nîmes est de retour aux affaires après plus de cinq mois d'absence. Une rentrée particulièrement offensive, presque fracassante même

Jean-Paul Fournier a effectué son grand retour sur la scène publique, au cours d'une rencontre avec la presse ce mercredi matin. Le maire de Nîmes a retrouvé son fauteuil à l'hôtel de ville en début de semaine après plus de cinq mois d'absence.

Une reprise en douceur pour l'instant, avec un programme nettement plus léger qu'avant son quadruple pontage coronarien. Jean-Paul Fournier est apparu amaigri. Il a perdu environ 15 kilos. Il n'est visiblement pas encore à 100% de ses moyens physiques, mais il a montré qu'il restait très au fait des gros dossiers en cours, comme le musée de la romanité, la candidature de Nîmes à L'Unesco, les transports en commun ou encore la future patinoire de Saint Césaire.

Yvan Lachaud, le président de l'agglo, clairement dans le collimateur

Une rentrée, aux côtés de Franck Proust qui a assuré l'intérim, placée sous le signe de l'offensive, c'est un doux euphémisme Une fois expédié en quelques minutes le bulletin de santé, Jean-Paul Fournier et Franck Proust taclent sèchement la nouvelle organisation du réseau de transports en commun, une compétence de l'agglo présidée par Yvan Lachaud. Ils dénoncent des incohérences entre la hausse des tarifs et la qualité du service rendu, mais aussi un manque de concertation avec les habitants notamment dans certains quartiers. Et, à l'évidence, Jean-Paul Fournier a aussi pas mal de choses à dire à Yvan Lachaud sur plusieurs thèmes : "Nous avons des désaccords sur certains dossiers à l'agglo et il faut que je remette un peu d'ordre avec lui" annonce clairement le maire. Ambiance.

Des étincelles en perspective pour les législatives

Parmi les sujets qui fâchent : les investitures pour les prochaines élections législatives. Même si rien n'est officiel, Yvan Lachaud serait prêt à s'engager sur la première circonscription. Le problème c'est, qu'en théorie, elle est dévolue à Julien Plantier, adjoint aux sports et poulain de Jean-Paul Fournier. Du coup, il risque d'y avoir des étincelles. Là encore, Jean-Paul Fournier ne mâche pas ses mots à propos d'Yvan Lachaud : "C'est bien beau de dire je veux être candidat quelque part, mais s'il veut l'être il faut qu'il l'annonce bien en amont et qu'il dise qu'il abandonnera l'agglo. C'est ce que j'attends de lui." Difficile d'être plus clair.

Jean-Paul Fournier devait effectuer une rentrée en douceur. Mais, à l'évidence, le naturel est revenu au galop.