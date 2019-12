Jean-Paul Fournier se présente pour un 4e mandat à Nîmes

Nîmes, France

" Choisissons Nîmes". A 74 ans, Jean-Paul Fournier se représente donc pour la 4e fois à Nîmes. Le maire a pris sa décision après avoir consulté ses collaborateurs et sa famille et " parce que de nombreux Nîmois lui demandaient." 18 ans après avoir pris la mairie, il repart au combat, " pour terminer tout ce qu'il souhaitait pour les Nîmois". Une candidature qu'il annonce ce samedi lors d'une conférence de presse au Musée de la Romanité. Il en informe aussi les électeurs par une lettre distribuée dans les boîtes aux lettres.

"Je suis tout à fait apte à mener le combat"

S'il est réélu et qu'il va au terme de son mandat, Jean-Paul Fournier aura 80 ans. Ce n'est pas un obstacle pour lui. "Je me sens apte à mener le combat. L'âge, c'est dans la tête."

Jean-Paul Fournier Copier

Jean-Paul Fournier est fier de son bilan. Il se projette maintenant sur les projets en cours qu'il veut mener à terme. "Le Palais des Congrès, futur parc urbain situé sur les anciennes pépinières Pichon, le nouveau conservatoire ou encore la rénovation urbaine sur les quartiers Pissevin et Valdegour ".

"J'ai encore de nombreux projets" Copier

Déjà 4 candidats officiellement déclarés à Nîmes

Jean-Paul Fournier est le 5e à se déclarer officiellement candidat après Olivier Jalaguier le président de ManiaNîmes, Yvan Lachaud le président de Nîmes Métropole (et ex premier adjoint de Jean-Paul Fournier), Yoann Gillet du Rassemblement National et l'écologiste Daniel Richard. Le maire de Nîmes sera l'invité de France Bleu Gard Lozère Lundi 9 décembre à 7h50.

