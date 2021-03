Jean-Paul Garraud, candidat RN aux régionales en Occitanie : "j'ai des attaches très fortes avec Toulouse"

Si les élus et le mundillo politique le connaissent bien, Jean-Paul Garraud, 65 ans, est un quasi-inconnu pour les journalistes toulousains, encore plus pour le grand public en Occitanie. Bien que né à Toulouse, cet ancien magistrat de ans a bâti l'ensemble de sa carrière politique en Aquitaine. Il est aussi un ami très proche du maire RN de Perpignan, Louis Aliot. Jean-Paul Garraud était noter invité ce mercredi 10 mars.

Quels sont vos liens personnels avec l'Occitanie ?

Ils sont très forts, je suis originaire du même village que Carole Delga (NDLR : Martres-Tolosane), ma femme aussi est toulousaine. Je suis parti car j'étais magistrat comme mon père. J'ai assumé de nombreuses fonctions dont celle de juge d’instruction à Toulouse. J'ai été député en Gironde en battant le fils de François Mitterrand, car je ne voulais pas m’engager en politique à moitié. Je suis toujours détaché au Parlement européen, et beaucoup de monde me connait en politique et au-delà.

J'y vais pour gagner, pas pour faire de la figuration

Vous êtes un ancien élu UMP. Pourquoi avez-vous rejoint le Rassemblement National ?

Je suis resté fidèle à mes convictions. J'ai fait du Sarko avant Sarko, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. J'ai fondé la droite populaire avec Thierry Mariani, puis j'ai soutenu François Fillon. L'UMP s'est déchirée, je savais que ça n'aboutirais à rien. Ils n'ont même pas de candidat à la présidentielle. Il ne faut pas s'éparpiller, j'appelle au rassemblement, à l'union, à me rejoindre car il y a la possibilité de gagner la Région.

Avec qui ? Robert Ménard, le maire de Béziers ?

Oui naturellement je le connais depuis longtemps, Louis Aliot (le maire de Perpignan), Julien Sanchez (le maire de Beaucaire, dans le Gard), Romain Lopez (le maire de Moissac), ils ont réussi dans les élections, ça fonctionne. J'y vais pour gagner, l'Occitanie a besoin d'une autre politique, comme la France . Nous sommes à un an de la présidentielle, la reconquête passe par les régions.

Quelle carte allez-vous abattre : celle des thèmes de prédilection du RN - sécurité, immigration - ou celle d'un recentrage pour siphonner les voix d'Aurélien Pradié (candidat LR) voire Vincent Terrail-Novès (LREM) ?

Je ne fais pas de stratégie politique. Je veux faire comprendre aux gens qu'il faut commencer à reprendre du terrain. Souvent la Région pallie les carences de l'Etat. Mes thèmes à moi sont le régalien, la sécurité dans les transports, dans les lycées. Je pense aussi au monde de l'entreprise, de l’environnement, des transports. Je vais développer mon programme avec un groupe RN sortant à la Région qui a fait un excellent travail malgré l'ostracisme dont il a fait l'objet.