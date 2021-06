Jean-Paul Garraud, candidat RN aux régionales en Occitanie : "Je suis là pour dénoncer l'envers des cartes"

Inconnu du rand public au début de l'année, le député européen Jean-Paul Garraud se taille la part du lion dans les sondages. La tête de liste du Rassemblement National pourrait faire perdre au moins un pari à la présidente sortante Carole Delga, en sortant en tête au premier tour des élections régionales en Occitanie.

Jean-Luc Mélenchon prédit un meurtre la dernière semaine de la campagne présidentielle. Un moyen, dit-il, d'influencer l'élection à l'époque. Il cite les attentats de Merah en 2012 en exemple. Des propos jugés complotistes, est-ce votre cas ?

C'est proprement scandaleux. De tels propos, je pense que monsieur Mélenchon déraille complètement. Voilà, je crois que d'ailleurs, heureusement, des gens s'en aperçoivent. Je n'ai pas de commentaire, davantage à dire par rapport à ces propos que je trouve absolument incroyables la part de quelqu'un qui est responsable politique.

Un sondage récent vous crédite de 30% des intentions de vote au premier tour des régionales, ce qui vous placerait en tête. Et vous ne feriez pas le poids face à Carole DELGA au second tour. Vous pensez vraiment pouvoir inverser la tendance?

Moi, je voudrais simplement que les gens aillent voter parce que je suis en pleine dynamique. Alors là, on veut leur faire croire que tout est fait, que c'est même pas la peine de se déplacer et que le système en place va perdurer. En fait, c'est faire le jeu naturellement de ceux qui sont en place depuis six ans. Madame Delga a un mauvais bilan. Le magazine Capital qui est une revue parfaitement économique très sérieuse, vient d'indiquer que la région Occitanie est 12e sur 12 régions. Je pense que rien n'est fait. Je suis en pleine dynamique. Je suis effectivement largement devant d'après les intentions de vote au premier tour. Et tout le monde sait que cette élection va se décider entre eux. Finalement, la liste de Madame Delga et la mienne.

"Le candidat des Républicains (NDLR : Aurélien Pradié) est là non pas pour gagner, mais pour me faire perdre."

Ce que Carole Delga aura sûrement, et que vous n'aurez pas, ce sont des alliances pour le second tour. Comment allez-vous faire sans alliance ?

Ce sont des alliances contre nature, les électeurs se font berner. Les électeurs au premier tour vont voter pour tel ou tel candidat, pensant que tel ou tel candidat va arriver plus loin. En réalité, tout est programmé d'avance. Toutes ces personnes vont se rallier les unes aux autres. Sauf peut-être le candidat des Républicains qui est là, non pas pour gagner, mais pour me faire perdre. La volonté de tous ces gens là, c'est le front républicain. Les gens n'en veulent plus du front républicain. Nous, on est en place. J'ai quelques compétences. Je ne suis pas du tout excessif en quoi que ce soit. J'ai un programme, je veux mettre en place ce qui marche à Béziers, à Perpignan, à Beaucaire, à Moissac. Je veux le mettre en place dans toute l'Occitanie. Ça marche dans ces communes. Pourquoi ça ne marcherait pas partout ailleurs ?

Vous faites des questions sécuritaires une priorité. Nous nous sommes rendus sur un marché du Tarn-et-Garonne où des habitants disent se sentir en insécurité. Il parlent de fusillades à répétition. Est-ce que c'est ce climat qui pourrait vous porter à la tête de la région ?

C'est n'est pas un climat, c'est une réalité. Je suis magistrat et je me suis battu contre la criminalité toute ma vie professionnelle. Il y a trente ans, j'étais à Toulouse en tant que juge d'instruction et je me battais déjà contre la criminalité. J'ai vu arriver ce qui arrive. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire de la politique pour avoir une solution globale. Alors, bien sûr, la région n'a pas toutes les compétences en la matière, il faut des réformes nationales. Mais dans les transports et les lycées, la région a des compétences directes. J'étais le seul à parler de ces questions de sécurité. Tout le monde s'y met.

Carole Delga souhaite que100% des lycées soient sécurisés d'ici 2023 avec des clôtures, des portiques, de la vidéoprotection. Elle "fait le job" comme on dit...

Oui, sauf qu'elle le fait en fin de mandat. Cela fait quand même six ans qu'elle est présidente de la région. Et elle commence à vouloir mettre en place, ce sont des intentions, c'est trop léger. Que fait-on du harcèlement scolaire ? Que fait-on des trafics de drogue dans les lycées ou autour des lycées ? Tout cela est évidemment dans mon programme. Les gens ont peur de prendre les transports régionaux, il y a des agressions. Des chauffeurs, des contrôleurs se font agresser. Ce sont des réalités. Moi, je me bats depuis toujours contre ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Nous sommes dans un monde qui est devenu très violent. Et si les pouvoirs publics ne s'en occupent pas, on va continuer comme cela. Et après, on ne sera plus une démocratie.

"Ceux qui votent pour Vincent Terrail-Novès en pensant que c'est un ex-LR qui prend des libertés, se trompent. Il se ralliera, comme tous les autres, à Carole Delga."

Vincent Terrail-Novès, candidat soutenu par La République En Marche a annoncé mercredi retirer le nom de son colistier Enzo Favaro de sa liste de Haute-Garonne parce qu'il a reconnu avoir liké des photos du Rassemblement National sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous y voyez vous une diabolisation de votre parti ?

Oui, c'est toujours la volonté de diaboliser le parti. D'ailleurs, Vincent Terrail-Novès se ralliera naturellement à Madame Delga aussitôt au soir du premier tour. En fait, tout ceux qui votent pour M. Terrail-Novès en pensant que c'est un ancien LR qui prend un peu de liberté, se trompent. En réalité, il est soutenu par la République En Marche qui va se rallier à Carole Delga. Voilà l'envers des cartes, et je suis là pour le dénoncer. Moi, n'ai pas de carrière à faire, je suis arrivé au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire. Je suis là pour le bien de ma région que j'aime et dont je suis originaire. J'ai de grandes ambitions pour cette région et je suis authentique.

Un mot sur la polémique autour de Julien Odoul, candidat aux régionales en Bourgogne-Franche-Comté qui fait de l'humour sur le suicide des agriculteurs. C'est quand même une drôle de façon d'aller chercher des électeurs ?

D'après ce que j'en sais, cela n'a rien à voir avec les agriculteurs. De tels propos, sont évidemment éminemment condamnables. Mais si vous le voulez bien, je ne parle pas de Julien Odoul, je parle de Jean-Paul Garraud, ça n'a strictement rien à voir.