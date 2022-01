Le pass vaccinal est une atteinte aux libertés dénonce le député PC du Havre Jean-Paul Lecoq

Gros couac cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés débattaient du projet de loi du gouvernement sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Mais vers minuit ceux de la majorité n'étaient plus assez nombreux et l'opposition a obtenu une suspension de séance.

Ce texte est mauvais. Jean-Paul Lecoq

Pour le député PCF du Havre Jean-Paul Lecoq présent ce lundi soir dans l'hémicycle, "ce texte est mauvais, donc on est en phase de résistance et mon groupe, comme les autres groupes d'opposition, était très nombreux, organisé, pour pouvoir tenir toute la nuit, pour expliquer au ministre Véran en quoi son texte est mauvais". Jean-Paul Lecoq ajoute: "On veut un pass vaccinal pour prendre le train hors on sait que le pass vaccinal est que le vaccin ne protège pas contre la transmission de la maladie. Et donc on pense, nous, que c'est plus important de se faire tester avant de prendre le train que d'avoir un pass vaccinal dans sa poche qui fait que pouvez être porteur de la maladie. Et le gouvernement ne veut pas entendre".

Réécoutez ici l'interview de Jean-Paul Lecoq Copier

Ce pass vaccinal est une atteinte aux libertés de déplacement et d'activité. Jean-Paul Lecoq

"Pour freiner la contagion il faut vacciner le monde entier" ajoute l'élu. "Il faut lever les brevets et les licences, il faut aller vacciner toute l'Afrique parce-que sinon, il va y avoir des variants qui vont revenir les uns après les autres après avoir fait le tour du monde" suggère Jean-Paul Lecoq qui ajoute qu'il faut continuer d'aller convaincre les non vaccinés.

à lire aussi Suspension surprise de l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale