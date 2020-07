Jean-Paul Vermot officiellement élu maire au conseil municipal de Morlaix

Les nouveaux élus de la liste de gauche Morlaix Ensemble ont désigné Jean-Paul Vermot nouveau maire de Morlaix, avec un résultat de 26 voix et 7 blancs. Le vote est salué d'une salve d'applaudissements par les 33 nouveaux conseillers municipaux, 26 à gauche, 7 à droite. Au côté de l'ancienne maire Agnès le Brun, Jean-Paul Vermot enfile son écharpe tricolore et lui serre la main. L'ancienne édile s'éclipsera du conseil municipal quelques minutes plus tard.

En raison des restrictions sanitaires, l'urne est portée aux votants. Ici, Jean-Paul Vermot au côté d'Agnès le Brun © Radio France - Roméo van Mastrigt

"Le début de quelque chose de nouveau"

Au cours du conseil, 9 adjoints sont désignés, dont Catherine Tréanton qui devient 1ere adjointe. Pour cette éducatrice spécialisée, tout est nouveau : "C'est la première fois dans ma vie que j'ai une telle responsabilité politique. C'est assez solennel et émouvant. C'est une découverte pour moi et le début de quelque chose".

Jean-Paul Vermot remet l'écharpe d'adjointe à l'une des membres de son équipe © Radio France - Roméo van Mastrigt

Pour Jean-Paul Vermot, c'est également le commencement d'une nouvelle aventure. Il se dit habité d'un sentiment "d'honneur et de responsabilité", mais il en a conscience, "c'est désormais le vrai boulot qui commence. Le mandat commence très fort, notamment sur le plan social".

Pas d'opposition politicienne

En effet, à la fin du conseil, l'équipe municipale a voté un vœu de soutien aux salariés du site Hop! de Morlaix, visé par la suppression de 276 emplois. Pour la conseillère municipale d'opposition, ancienne adjointe d'Agnès le Brun, Annie Piriou, pas question de faire "de l'opposition purement politicienne". Elle se dit, elle et ses collègues, "derrière toutes personnes volontaires pour soutenir le maintien des emplois à Morlaix".

Une union remarquée et appréciée par le nouvel édile qui prévient : "Il nous est nécessaire de nous battre pour conserver tous nos emplois. Aujourd'hui, c'est Hop! mais s'il y en a d'autres, nous serons présents. Au-delà des clivages, c'est un combat pour nous territoires. Nous ne nous laisserons pas faire".