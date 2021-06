Troisième candidature de Philippe Poutou à la présidentielle : une "tradition" pour le politologue Jean Petaux

Après l'officialisation d'une troisième candidature du Bordelais Philippe Poutou à une élection présidentielle, le politologue Jean Petaux a livré son analyse ce 29 juin sur France Bleu Gironde. "C'est un peu une tradition de l'extrême gauche" de "ne pas changer souvent de candidat" estime-t-il, citant notammentArlette Laguiller (Lutte ouvrière).

"Les formations, qui se réclament du trotskisme en particulier, gardent leur porte-parole et s'inscrivent dans le paysage politique", explique Jean Petaux, ce qui leur permet de bénéficier d'une "forme de capital confiance ou du moins de capital connaissance". À propos de l'absence d'alliance avec Jean-Luc Mélanchon pour l'élection présidentielle de 2022, le politologue bordelais pense qu'il y a "une forme d'impossibilité de partager le leadership" avec le fondateur de La France insoumise pour Philippe Poutou. "Chacun reprend ses billes", conclut Jean Petaux.

Quant aux élections régionales et départementales, le politologue Bordelais en tire un enseignement "assez historique", à savoir que la "carte des régions est identique avant ou après ces élections" de 2021. Et le président socialiste sortant de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, qui repart pour un cinquième mandat, "s'ouvre un boulevard dans une majorité de gestion". Malgré tout, prévient Jean Petaux, il va falloir "prendre en compte" la "masse assez conséquente" des 86 élus de gauche qui ne sont pas membres du PS dans cette majorité, dont les radicaux et les communistes.

Jean Petaux politologue de France Bleu Gironde Copier