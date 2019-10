Municipales à Orléans : le vert Jean-Philippe Grand déjà sur le départ avec le soutien d'élus socialistes

La campagne de l'écologiste Jean-Philippe Grand est officiellement lancée avec la présentation de ses six premières propositions. Le candidat veut plus de bio et de vert en ville. Il pourra compter sur le soutien de plusieurs figures locales du PS et notamment l'ex députée, Valérie Corre.

Six premières propositions, dévoilées au Bateau Lavoir ce samedi 12 octobre. Cinq mois avant les élections, l'écologiste Jean-Philippe Grand est le premier à se lancer concrètement dans la course aux municipales à Orléans.

Plus de Bio et Plus de Vert

Parmi ses propositions : le 100% bio dans les cantines scolaires et pour les repas portés à domicile aux personnes âgées. "Nous contractualiserons avec les agriculteurs locaux en accompagnant leur conversion vers le bio", explique Jean-Philippe Grand. "Ainsi, le prix des repas n'augmentera pas." Egalement au programme de la liste OSE pour "Orléans solidaire et écologique" : les transports en commun gratuits pour les moins de 18 ans, ou encore expérimenter la circulation dans un seul sens sur le pont George-V, pour laisser la place aux piétons et vélos. Jean-Phillipe Grand veut aussi planter 10.000 arbres dans la ville pour créer " des îlots de fraîcheur", une réponse locale au réchauffement climatique et aux épisodes de canicule.

Le soutien d'élus socialistes

L'objectif de Jean-Philippe Grand a toujours été de rassembler largement à gauche derrière son projet vert. Et déjà, plusieurs figures du PS se sont ralliées à sa bannière comme Valérie Corre, l'ancienne députée du Loiret, battue aux législatives de 2017. Mais, on trouve aussi des conseillers municipaux socialistes sortants comme Corinne Leveleux-Teixeira, Maxime Yehouessi, Hayette Et Toumi et Michel Brard

"Jean-Philippe Grand n'est pas un écologiste rétréci, il a une vraie vision de la société dans laquelle l'environnement est lié au social et à la solidarité", affirme Valérie Corre, "Je souhaite le plus large rassemblement possible à gauche, c'est surtout à Jean-Philippe d’œuvrer pour cela se fasse mais j'essaye aussi d'y participer, à ma modeste place." Valérie Corre refuse pour l'instant de dire si elle sera sur la liste menée par Jean-Philippe. Mais selon nos informations, il est fort probable qu'elle y soit et même en bonne position.

Maintenant, des négociations sont toujours en cours avec le parti socialiste et son chef de file orléanais, Baptiste Chapuis, également avec les communistes et la liste citoyenne " Orléans Ensemble." Une réunion, peut être de la dernière chance, doit justement se tenir ce mercredi.