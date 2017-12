Grenoble, France

Alors que le contexte est à la baisse des dotations de l’Etat, le budget 2018 de l’Isère a été fixé à 1,5 milliards d’euros. L’ancien maire de Penol a notamment déclaré à ce sujet : « Je fais avec ce que j’ai et je me bats pour les Isérois. » Il a ensuite apporté quelques précisions, en assurant mettre la priorité sur la jeunesse : « On investit 339 millions d’euros dans la culture, le très haut débit… on investit dans l’avenir. On veut un budget qui mette l’accent sur la jeunesse, on doit s’occuper de cette génération. On construit un plan pour et avec la jeunesse. »

Au sujet de l’emploi, alors que la gauche estime que le coût de la mise en place d’une cellule de “chasse aux fraudeurs” du RSA, par le Conseil départemental de l’Isère, évalué à 10 millions, est « anecdotique », il a fait part de son étonnement : « Anecdotique ? 10 millions, c'est notre budget tourisme, deux fois notre budget agriculture ou encore la construction d'un petit collège ! Soyons, raisonnable », tout en ajoutant : « on fait en sorte que les bénéficiaires du RSA trouve du travail ».

"La confiance n'exclut pas le contrôle"

Alors que opposition l’accuse de stigmatiser les chômeurs en multipliant les contrôles, le président du Conseil départemental a répondu à ces critiques : « La confiance n’exclut pas le contrôle. Je remets en place tous les contrôles supprimés par la précédente majorité, on contrôle les associations, les Ephad et donc les bénéficiaires du RSA on contrôle le financier et la qualité. C'est de l'argent public, c'est normal on ne stigmatise personne, ceux qui stigmatisent sont ceux qui en parlent. »

"Laurent Wauquiez a été élu, laissons lui le temps"

Considéré selon certains comme le "Laurent Wauquiez de l’Isère", l’ancien député UMP puis LR de la 7ème circonscription de l’Isère, a réagi à l’élection de ce dernier à la tête des Républicains : « Il a été élu, laissons-lui le temps et la chance de rassembler notre famille politique. » Mécontent de ce résultat, plusieurs membres LR dont Xavier Bertrand ont décidé de quitter le parti, ce qui « surprend » Jean-Pierre Barbier. Il a ajouté : « 75% des personnes ont voté pour Laurent Wauquiez, si les 25% restant qui n'ont pas voté pour lui, pensent qu'ils doivent quitter le parti et ne pas travailler avec lui, c'est leur problème. »

"Il faut des hommes nouveaux pour que la droite regagne à nouveau à Grenoble"

Enfin, l’invité a dû réagir aux propos de Bernard Accoyer concernant la possible présence d’Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, aux prochaines élections municipales, et qui avait déclaré il y a dix jours sur France 3 : «il y a un moment il faut savoir tourner la page et c’est valable pour Monsieur Carignon ». Jean-Pierre Barbier réplique : « Plus les gens sont loin de la politique iséroise, plus ils en parlent librement (...) Il faut des hommes nouveaux pour que la droite gagne à nouveau demain à Grenoble, dans une ville laissée à l’abandon. »