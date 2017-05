Jean-Pierre Barbier : "Il ne suffit pas de mettre des gens autour d'une table et croire qu'il vont s'entendre"

Gauche et droite peuvent-elles travailler ensemble ? Après la formation du nouveau gouvernement qui inclut des ministres "Et de droite, et de gauche", Jean-Pierre Barbier, député Les Républicains et président du Département de l'Isère, exprime ses doutes ce vendredi matin sur France Bleu Isère.

"Il ne suffit pas de mettre des gens autour d'une table et croire qu'il vont s'entendre", lance Jean-Pierre Barbier. Pour le président du conseil départemental de l'Isère, l'alliance entre républicains, centristes et socialistes proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'est pas totalement crédible. Il oppose de nombreux doutes sur la capacité des anciens ennemis a proposer un projet commun : "Est-ce que Édouard Philippe va s'entendre avec Nicolas Hulot lorsqu'ils vont parler du nucléaire ?"

.@JPBARBIERISERE sur le #gouvernementphilippe : "Il ne suffit pas de mettre des gens autour d'une table et croire qu'il vont s'entendre" — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 19, 2017

Le Big Bang du gouvernement

Le député de la 7ème circonscription de l'Isère se refuse toutefois à critiquer le choix de ceux qui, dans sa famille politique, ont rejoint le gouvernement : "Ce sont des gens qui ont fait des choix personnels et qui vont porter une partie de nos idées". "Je suis convaincu que nous sommes en train de vivre un bouleversement", dit-il. Toutefois, la prudence est de mise : "J'attends simplement de voir si ce Big Bang va nous conduire à la formation d'une belle chose ou d'une ère glaciaire de la politique ou des idées."

Pour le président @lesRepublicains du conseil départemental de l'#Isere @JPBARBIERISERE : "On assiste à un véritable Big Bang" — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 19, 2017

Des regrets de campane

Ce que Jean-Pierre Barbier regrette surtout, c'est la façon dont la campagne s'est déroulée pour les Républicains. "Nous avons été inaudibles, dans cette campagne polluée par les affaires", s'indigne-t-il. Un contexte qui a conduit le président du département à ne pas donner de consigne de vote. "Je cultive la vertu du silence. Quand on n'a rien à dire, on ne dit rien, explique-t-il."