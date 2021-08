Accueil de réfugiés afghans : Jean-Pierre Grand choqué par les propos de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

L'accueil sur le territoire français de cinq réfugiés afghans soupçonnés de relations avec des talibans provoque un certain émoi au sein de la classe politique de droite. Le sénateur Les Républicains de l'Hérault appelle les candidats LR à la présidentielle à un peu plus de retenue.

"Quand on prétend vouloir devenir président de la République, on ne doit pas se comporter comme les gilets jaunes dans la rue !" Le sénateur Les Républicains de l'Hérault, Jean-Pierre Grand, qui n'est pas spécialement connu pour avoir la langue dans sa poche, ne digère pas les déclarations faites ce mardi par plusieurs personnalités de droite, candidates à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Sur leurs comptes Twitter, les deux candidats se sont en effet émus de l'accueil, sur le territoire français, de cinq réfugiés afghans soupçonnés de relations avec des talibans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'ancien maire de Castelnau-le-lez, sénateur de l'Hérault depuis 2014, a pour sa part publié un tweet dénonçant des "émotions feintes" et un manque de connaissance de leur part du travail des services de sécurité et de renseignements français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On découvre que quatre ou cinq réfugiés afghans auraient des amis parmi les talibans. Si on l'a découvert, c'est justement parce que les services français ont fait leur travail" estime le parlementaire Les Républicains. "Faire des déclarations politiques depuis son bureau uniquement pour plaire à ceux qui ont les orientations politiques les plus droitières et populistes, moi çà me choque quand est candidat à la présidence de la République" poursuit-il.

Jean-Pierre Grand salue et soutient d'ailleurs les intentions exprimées par le maire de Montpellier et président de la Métropole, Mickaël Delafosse et du président du département de l'Hérault, Kléber Mesquida, d'accueillir dans les prochains jours des réfugiés en provenance de Kaboul. "On ne peut pas accueillir tout le monde, mais si on ne les accueille pas, ils sont morts. Alors je leur dit, oui, bravo. C'est çà la France !"

Mickaël Delafosse devait d'ailleurs s'exprimer ce mercredi pour annoncer ce que la ville de Montpellier envisage de faire pour accueillir des réfugiés.