Jean-Pierre Le Scornet officiellement élu maire de Mayenne, Dominique Fournier première adjointe

Après un second tour à trois candidats, c'est le socialiste Jean-Pierre Le Scornet qui avait remporté le scrutin le weekend dernier, il est désormais officiellement en fonction. Les neuf adjoints du nouveau conseil ont eux aussi été élus ce samedi 4 juillet. C'est Dominique Fournier qui occupera le poste de première adjointe avec en charge les services ressources (ressources humaines, finances, commandes publiques relations avec le public et pompes funèbres) et l'agenda 21.

Dominique Fournier devient la 1ere adjointe de la nouvelle municipalité de Mayenne, menée par Jean-Pierre Le Scornet. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Aux côtés de Dominique Fournier, huit autres adjoints :

- Yves Paillasse, 2e adjoint, aux affaires scolaires, tranquillité publique, manifestations et anciens combattants

-Stéphanie Lefoulon, 3e adjointe, à l'enfance-jeunesse et préventions

- Xavier Talois, 4e adjoint, à la démocratie participative et la citoyenneté

- Caroline Desbois, 5e adjointe, à la ville inclusive, bien vieillir, développement de biodiversité en plan vélo

- Olivier Rebours, 6e adjoint, au développement de la vie associative et du bénévolat, du sport et des loisirs

- Nicole Leroux, 7e adjointe, aux solidarités et action sociale

- Jean-Marie Marioton, 8e adjoint, à l'urbanisme, mobilités, patrimoines et espaces publics

- Lyssia Saulnier, 9e adjoint, à l'attractivité, jumelage et centre-ville

Mayenne retrouve une opposition au conseil municipal

Le nouveau maire de la ville de Mayenne est à la tête d'une majorité de gauche de 33 élus et devra composer avec sept représentants de la liste de droite menée par Adrien Mottais. Jean-Pierre Le Scornet se réjouit de ce retour d'une opposition qui n'existait pas sur la mandature précédente et entend lui donner une place importante. "Je souhaite aller au-delà de ce que la loi prévoit," a-t-il indiqué, "de manière à ce qu'il puisse y avoir des propositions innovantes qui permettent d'associer pleinement et de responsabiliser l'opposition." Ces mesures sont encore en réflexion mais le maire de Mayenne a évoqué la possibilité "d'une présidence de commission" pour l'opposition ou encore d'un conseil par an mené par la minorité.

Une minorité qui se dit prête : "il faudra compter sur nous," a affirmé Adrien Mottais. Celui-ci a déclaré vouloir une opposition "constructive, force de propositions, bienveillante mais aussi vigilante et ferme quand il le faudra."