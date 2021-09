Jean-Pierre Pénicaut, l'ancien maire de Saint-Paul-lès-Dax, est décédé

L'ancien maire de Saint-Paul-lès-Dax, Jean-Pierre Pénicaut, s'est éteint à l'âge de 84 ans le dimanche 26 septembre. Maire de la commune pendant 21 ans, de 1980 et 2001, il a aussi présidé le Grand Dax. Le président du Conseil départemental des Landes, Xavier Fortinon, lui rend hommage ce lundi dans un communiqué de presse.

Une grande figure de la gauche landaise vient de disparaitre - Xavier Fortinon

"C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Jean-Pierre Pénicaut, écrit Xavier Fortinon. Une grande figure de la gauche landaise vient de disparaitre." Le président du Conseil départemental des Landes décrit Jean-Pierre Pénicaut comme un homme politique "très tôt engagé pour le socialisme", et "doté d'une forte personnalité."

Maire de Saint-Paul-lès-Dax pendant plus de 20 ans, "il a profondément transformé et modernisé sa commune, devenue l’une des plus dynamiques du département." Jean-Pierre Pénicaut a aussi été président de l'association des maires et président du Grand Dax de 1995 à 2004. "Grand Dax qu'il aimait tant", poursuit Xavier Fortinon.

"Esprit agile, cet enseignant aimait le débat autant que l’action, guidé par des valeurs de progrès et d’humanisme", conclut alors le président du Conseil départemental des Landes dans le communiqué.

Les drapeaux de la mairie en berne

Les drapeaux de la mairie de Saint-Paul-lès-Dax sont en berne ce lundi 27 septembre. "C'est vraiment une grande figure de la vie saint-pauloise, confie à France Bleu Gascogne l'actuel maire de la commune Julien Bazus. Un maire visionnaire."

Sur la page Facebook de la mairie, Julien Bazus rend également hommage à Jean-Pierre Pénicaut. "Ce professeur dans le civil s'intéresse très jeune à la vie de la cité, devenant alors conseiller municipal sous le mandat d'Henri Lavielle, écrit la municipalité. À la mort de ce dernier en 1980, il endosse le costume de Maire de Saint-Paul-lès-Dax et le restera durant 21 ans, jusqu'en 2001."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Féru de politique, il est également élu député de la 2e circonscription des Landes pendant 13 ans, de 1980 à 1993, et est l'un des artisans de la création de la Communauté de communes du Grand Dax en 1993, dont il devient Président de 1995 à 2004", conclut la municipalité.