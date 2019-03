Jean-Pierre Raffarin annonce son soutien à la liste LREM pour les élections européennes

Poitiers, France

"C'est le projet du président que je soutiendrai sans aucune hésitation". Les mots de Jean-Pierre Raffarin ce lundi 4 mars dans Le Figaro sont très clairs. L'ancien Premier ministre et sénateur poitevin estime que le programme d'Emmanuel Macron est pour l'instant "le plus abouti". Il le soutient donc pour les élections européennes du 26 mai prochain.

🇪🇺En résumé, l’Europe est davantage l’affaire des États que celle des partis. Affaiblir le Président en Europe c’est affaiblir l’influence de la France.🇫🇷 — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) March 4, 2019

"J'adhère au constat à la vision et au projet", détaille Jean-Pierre Raffarin. Toujours membre des Républicains, il précise qu'il ne s'agit pas "d'un engagement de politique intérieure" et que son soutien vise surtout à ne pas affaiblir Emmanuel Macron face à "la menace de "destruction qui pèse sur l'Union Européenne".

Une certaine proximité avec Emmanuel Macron

L'annonce de Jean-Pierre Raffarin intervient quand même après que le président de Les Républicains, Laurent Wauquiez, lui a demandé ce week-end, de faire "connaître (sa) position sur la campagne des européennes". Et depuis plusieurs mois, Jean-Pierre Raffarin, confondateur de l'UMP, est réputé de plus en plus proche d'Emmanuel Macron.