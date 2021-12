Exclusif : Jean Pierre Raffarin n'a pas encore choisi entre E. Macron et V. Pécresse pour la présidentielle

L'ancien Premier ministre poitevin Jean Pierre Raffarin était ce mardi matin l'invité exceptionnel de France Bleu Poitou. Une demi-heure durant l'ancien président de la région Poitou-Charentes a passé en revue le paysage politique français. Morceaux choisis :

Emmanuel Macron candidat? Aucun doute

"Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt" dit Jean-Pierre Raffarin, "un président les derniers mois de son mandat il est toujours en campagne". Un futur candidat qui ne manque pas d'atouts : "Il sera le plus jeune et le plus expérimenté. c'est un atout, c'est très important". Pour autant l'ancien Premier ministre n'a pas encore arrêté son choix en vu de l'élection présidentielle :"Tant que le projet Macron n'est pas sur la table la campagne est virtuelle. Tant que je n'ai pas le projet Macron et la ligne Pécresse je ne me précipite pas à choisir." Ce devrait être chose faite au mois de février à en croire Jean-Pierre Raffarin qui dit aussi attendre un projet fort de la part du Président "Ce que je crois c'est que le projet macron va être assez audacieux. Il a vu les problèmes, les Gilets Jaunes, le besoin d'autorité, les difficultés sociales dont j'espère qu'il va proposer des solutions".

Eric Zemmour a du talent, mais...

Interrogé sur la candidature du polémiste d'extrême droite, Eric Zemmour, Jean-Pierre Raffarin lui reconnait un certain talent mais tout en précisant qu'il faut plus pour être Président "c'est quelqu'un qui a du talent mais de là à être président de la République..."Fin politique l'ancien Président de la région Poitou-Charentes ne cache pas ses craintes "Zemmour c'est un hyper nationaliste. Si vous êtes nationaliste à l'extrême ca débouche sur des guerres". Mais comme dans toute chose il y a du bon, Jean-Pierre Raffarin trouve des points positifs à la situation : "Ce qui me rassure c'est que ça affaiblit madame Le Pen et que ça ouvre les portes du second tour."

L'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022.