Les vœux de Jean-Pierre Raffarin en 20 chansons de Johnny Hallyday

Les traditionnels vœux du Nouvel An sont bien souvent ennuyeux et soporifiques. C'est sans compter sur l'ironie et l'humour de Jean-Pierre Raffarin. L'ancien premier ministre a publié lundi sur son blog un message composé d'une vingtaine de chansons de Johnny Hallyday.

Une playlist pleine d'ironie et de sous-entendus

L'ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne, retiré de la politique et fan inconditionnel de Johnny, a donc décidé d'associer les musiques de son idole à certains de ses amis ou ennemis en politique dans un message intitulé "Vœux 2020 : 20 chansons de Johnny pour 20 personnalités".

Giscard, Philippe, Le Pen, Royal

Jean Pierre Raffarin, également membre honoraire du Parlement, président de la Fondation pour la prospective et l'innovation et président de leader pour la paix, dédie ainsi la chanson "Tendres années" à son mentor Valérie Giscard d'Estaing et se souvient ainsi du jeune giscardien qu'il était.

Plus ironique, il choisit le titre "C'est pas facile" de Johnny pour Edouard Philippe, l'actuel premier ministre qui est en première ligne sur le front de la réforme des retraites.

Les adversaires en politiques ne sont pas épargné comme Marine Le Pen à qui il associe au tube "Noir c'est noir".

L'ancien premier ministre adresse encore un conseil "Il faut saisir sa chance" à celle qui a quitté comme lui le parti les Républicains, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile de France qui ne cache pas ses ambitions.

Clin d'oeil également à la grève à la SNCF avec la chanson "Tant qu'il y aura des trains" dédicacé au numéro 1 de la CGT Philippe Martinez, les cheminots apprécieront peut-être.

Mais le choix le plus taquin de Jean Pierre Raffarin c'est le titre "tu parles trop" destiné pour sa meilleure ennemie Ségolène Royal.

Pour les français : vivre pour le meilleur

Voici l'intégralité de la play-list publié sur le blog de Jean-Pierre Raffarin :

V.Giscard d’Estaing : Tendres Années

N.Sarkozy : Mon Pays c’est l’Amour

F.Hollande : Je ne suis pas un Héros

E.Macron : Juste un peu de temps

E.Philippe : C’est pas facile

G.Larcher : Du Respect

F.Baroin : Qu’on me donne l’Envie

D.Bussereau : Un ami ça n’a pas de prix

V.Pecresse : Il faut saisir sa chance

X.Bertrand : Un rêve à faire

Ph.Martinez : Tant qu’il y aura des trains

C.Castaner : Les Coups

M. Le Pen : Noir c’est Noir

J-L. Melenchon : J’oublierai ton nom

S.Royal : Tu parles trop

A. Hidalgo : J’en mettrai pas ma main au feu

F.Riester : Entre violence et violon

B.Johnson : C’est le mashed potatoes

D.Trump – XI Jinping : La Bagarre

Et pour les Français : Vivre pour le meilleur