Jean-Pierre Soisson : "Simone Veil me tapait gentiment sur le crâne avec sa chaussure !"

L'ancien ministre et maire d'Auxerre se souvient avec émotion de Simone Veil, une "femme de caractère", avec qui il a partagé plusieurs années au sein du gouvernement, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.

Jean Pierre Soisson a bien connu Simone Veil . Ils ont tous deux été ministres sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, lui à la Jeunesse et aux Sports, elle à la Santé. L'ancien maire d'Auxerre était présent le jour de sa présentation du projet de loi sur l'IVG en 1974.

C'était une femme de caractère - Jean-Pierre Soisson

"Simone Veil était une très grande dame. Lors du projet de loi qu'elle a déposé, qu'elle a soutenu à l'Assemblée, elle a été insultée et traitée de tous les noms à la tribune, se souvient Jean-Pierre Soisson. Et elle a fait face avec une énergie extraordinaire. C'était aussi une femme de caractère. Je me rappelle qu'elle m'avait invité à déjeuner chez elle, alors que j'étais secrétaire d'Etat aux Universités. Nous devions prendre des décisions de concert, et nous n'étions pas d'accord... Dans la voiture, elle avait enlevé sa chaussure, et elle me tapait sur le crâne, gentiment, mais devant le chauffeur et l'officier de police. Ah ! C'est un souvenir extraordinaire".

Simone Veil était venue dans l'Yonne, en 1978, alors qu'elle était ministre de la Santé. Elle avait visité l'hôpital St-Germain à Auxerre (NDLR : les lieux sont désormais occupés par le lycée), ainsi qu'une crèche et une maison de retraite à Sens.