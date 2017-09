Après avoir laissé planer le doute, Jean Pierre Vogel a décidé de démissionner de son poste de maire de Bonnétable. Le sénateur Les Républicains est touché par la loi sur le cumul des mandats mais jusqu'à présent, il refusait de choisir, laissant le préfet décider à sa place.

Finalement pour des questions d'organisation, Jean Pierre Vogel quitte la mairie, non sans regret. "En vérité, en refusant de choisir, je voulais pousser un coup de gueule parce que j'étais contre l'application de la loi, enfin, telle qu'elle a été votée sur le cumul des mandats. On aurait bien pu laisser les maires des petites communes de moins de 5000 habitants par exemple, cumuler un mandat de sénateur notamment, mais sans cumuler les indemnités. Cela me déchire le coeur mais je resterai conseiller municipal. Et puis si je n'avais pas choisi, je perdais de toute façon mon mandat le plus ancien, c'est à dire celui de maire. Mais il y avait une incertitude sur la date de l'élection de mon successeur. Je préfère donc les devants". Elu maire en 2014, Jean Pierre Vogel remettra sa démission au préfet le 29 septembre. c'est son premier adjoint, Alain Godet, qui va assurer l'intérim avant l'élection d'un nouveau maire, le 9 octobre.

Jean Pierre Vogel démissionne de son poste de maire de Bonnétable

Jean Pierre Vogel laisse aussi la présidence du SDIS

En perdant son poste de maire, Jean Pierre Vogel perd aussi la présidence du Service d'incendie et de Secours de la Sarthe qu'il dirigeait depuis 20 ans. Il perd son siège de maire au sein du SDIS et donc ne peut plus être président. Il est remplacé de droit par Dominique Le Mener, le président du conseil départemental.